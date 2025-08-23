BREAKING | Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia

Este doliu în departamentul de pompieri ISU Bucovina! Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a murit subit la vârsta de 48 de ani. Bărbatul se afla în concediu alături de familia sa, când a fost găsit inconștient de către soția sa.

Nenorocirea s-a petrecut vineri, 22 august 2025. Vasile Simion se afla în concediu alături de soția lui, iar în dimineața acelei zile, femeia a observat că soțul ei zace inconștient pe pat, a pus mâna pe telefon și a sunat de urgență la 112.

Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion ar fi împlinit 49 de ani

O echipă de medici a sosit la fața locului, însă, în ciuda eforturilor și manevrelor de resucitare, Vasile Simion nu a mai putut fi salvat. Plutonierul adjutant-șef nu ar fi avut probleme medicale de natură să-i pună viața în pericol. Bărbatul ar fi împlinit 49 de ani pe data de 14 septembrie.

Tragedia a venit la un an și jumătate de când Constantin Avîrvarei, plutonier adjutant-șef în vârstă de 50 de ani, a murit în urma unui stop cardio-respirator.

„La noi viața se consumă mult mai repede decât normal. Speranța de viață în meseria noastră este mai redusă”, spunea la vremea respectivă purtătorulde cuvânt al ISU Suceava, maiorul Alin Găleată.

După moartea Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion, Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al județului Suceava au anunțat moartea colegului lor și au transmis un mesaj de condolenațe familiei și celor apropiați.

”Cu tristețe, anunțăm că, mult prea devreme, colegul nostru drag, plt. adj. șef Vasile SIMION, din cadrul Detașamentului de Pompieri Fălticeni, a trecut la cele veșnice în această dimineață. Un om curajos, un camarad de nădejde, un militar devotat care și-a pus întreaga viață în slujba semenilor, Vasile a plecat dintre noi lăsând un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și prețuit. Suntem aproape de familia sa în aceste clipe grele și îi transmitem din inimă gânduri de alinare și sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, se arată în mesjaul ISU Bucovina.

Doliu în lumea presei! Unul dintre cei mai apreciați jurnaliști a murit la doar 46 de ani

Cum a fost găsită fetița Silvanei Dăogaru lângă mama ei aflată în agonie. Îți dau lacrimile: ”Are impresia că dacă ar fi putut interveni, catastrofa nu s-ar fi întâmplat”