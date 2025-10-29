BREAKING | America retrage soldați din România! Câți militari pleacă și care este motivul real al deciziei administrației Trump

Administrația Trump pregătește retragerea unei brigăzi rotative de soldați americani din România, o decizie care marchează o schimbare strategică semnificativă în prioritățile militare ale Statelor Unite.

Măsura vine într-un context de securitate tensionat, pe fondul incursiunilor frecvente ale Rusiei în spațiul aerian al NATO și a consolidării prezenței militare americane în Europa de Est, în urma invaziei Ucrainei. Reducerea vizează exclusiv România și face parte dintr-o strategie mai largă de redirecționare a resurselor către emisfera vestică și regiunea Indo-Pacific.

America retrage soldați din România

În prezent, în România sunt dislocați peste 1.700 de militari americani, cu baze importante la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, iar retragerea unei brigăzi ar afecta doar unitățile rotative, fără a diminua semnificativ capacitatea operațională a forțelor SUA în regiune. Această mutare reflectă o reconfigurare a priorităților Pentagonului, care urmărește să mențină flexibilitatea și să concentreze resursele în zonele considerate critice pentru contracararea influenței Chinei și consolidarea prezenței americane în emisfera vestică.

„Orice reducere în regiunea noastră va fi percepută de Rusia ca o invitație”, a transmis Gotkowska la Ambasada Poloniei din Washington.

Decizia a stârnit îngrijorare în rândul aliaților din Europa de Est, însă Statele Unite au clarificat că prezența militară în Polonia rămâne neschimbată. În același timp, dislocările recente, precum sosirea Diviziei a 3-a de Infanterie în România, mențin consolidarea flancului estic al NATO și asigură continuitatea operațiunilor pe plan regional, inclusiv în țările vecine precum Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Măsura este privită ca o ajustare operațională, nu ca o retragere strategică completă.

Divizia a 3-a de Infanterie a preluat recent comanda operațiunilor militare americane din România, în cadrul unui efort de consolidare a flancului estic al NATO. Noua unitate conduce o forță de aproximativ 3.000 de soldați pentru o misiune de nouă luni în regiunea Mării Negre, înlocuind Divizia 1 Blindată. Ceremonia de transfer a avut loc la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, principala locație de desfășurare a forțelor americane în țară, marcând astfel continuitatea și menținerea capacității operaționale a SUA în zonă.

CITEȘTE ȘI: Ce cadouri au schimbat Melania și Donald Trump cu Familia Regală a Marii Britanii: simbol al „parteneriatului istoric”

ACCESEAZĂ ȘI: Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei