Acasă » Știri » BREAKING | America retrage soldați din România! Câți militari pleacă și care este motivul real al deciziei administrației Trump

BREAKING | America retrage soldați din România! Câți militari pleacă și care este motivul real al deciziei administrației Trump

De: Anca Chihaie 29/10/2025 | 09:24
BREAKING | America retrage soldați din România! Câți militari pleacă și care este motivul real al deciziei administrației Trump

Administrația Trump pregătește retragerea unei brigăzi rotative de soldați americani din România, o decizie care marchează o schimbare strategică semnificativă în prioritățile militare ale Statelor Unite.

Măsura vine într-un context de securitate tensionat, pe fondul incursiunilor frecvente ale Rusiei în spațiul aerian al NATO și a consolidării prezenței militare americane în Europa de Est, în urma invaziei Ucrainei. Reducerea vizează exclusiv România și face parte dintr-o strategie mai largă de redirecționare a resurselor către emisfera vestică și regiunea Indo-Pacific.

America retrage soldați din România

În prezent, în România sunt dislocați peste 1.700 de militari americani, cu baze importante la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, iar retragerea unei brigăzi ar afecta doar unitățile rotative, fără a diminua semnificativ capacitatea operațională a forțelor SUA în regiune. Această mutare reflectă o reconfigurare a priorităților Pentagonului, care urmărește să mențină flexibilitatea și să concentreze resursele în zonele considerate critice pentru contracararea influenței Chinei și consolidarea prezenței americane în emisfera vestică.

„Orice reducere în regiunea noastră va fi percepută de Rusia ca o invitație”, a transmis Gotkowska la Ambasada Poloniei din Washington.

Decizia a stârnit îngrijorare în rândul aliaților din Europa de Est, însă Statele Unite au clarificat că prezența militară în Polonia rămâne neschimbată. În același timp, dislocările recente, precum sosirea Diviziei a 3-a de Infanterie în România, mențin consolidarea flancului estic al NATO și asigură continuitatea operațiunilor pe plan regional, inclusiv în țările vecine precum Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Măsura este privită ca o ajustare operațională, nu ca o retragere strategică completă.

Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București nu scapă!
Orașele din România în care NINGE în luna noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. București...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Divizia a 3-a de Infanterie a preluat recent comanda operațiunilor militare americane din România, în cadrul unui efort de consolidare a flancului estic al NATO. Noua unitate conduce o forță de aproximativ 3.000 de soldați pentru o misiune de nouă luni în regiunea Mării Negre, înlocuind Divizia 1 Blindată. Ceremonia de transfer a avut loc la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, principala locație de desfășurare a forțelor americane în țară, marcând astfel continuitatea și menținerea capacității operaționale a SUA în zonă.

CITEȘTE ȘI: Ce cadouri au schimbat Melania și Donald Trump cu Familia Regală a Marii Britanii: simbol al „parteneriatului istoric”

ACCESEAZĂ ȘI: Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei

Tags:
Iți recomandăm
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura” din averea fraților săi
Știri
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura”…
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Știri
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe fiul fostului soț că încearcă să „deturneze” 800.000 €
Mediafax
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl...
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit
Gandul.ro
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet:...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut...
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Adevarul
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa!
Mediafax
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu:...
Parteneri
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea...
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
Prosport.ro
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Digi 24
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de...
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era intenția lui Trump. România trebuie să se adapteze
Digi24
Generalul Virgil Bălăceanu, despre retragerea americanilor: Asta era intenția lui Trump. România trebuie să se...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Tehnologie militară „made in Brașov”. Drone românești cu ADN american
go4it.ro
Tehnologie militară „made in Brașov”. Drone românești cu ADN american
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit acasă, timp de o săptămână. Câți bani a cheltuit
Gandul.ro
Cât costă mâncarea în Cluj-Napoca, de fapt. Un tânăr a făcut calculul complet: și-a gătit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte ...
Adriana Bahmuțeanu, plângere penală la adresa lui Honorius Prigoană! Îl acuză de fals în acte pentru a „fura” din averea fraților săi
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din ...
Moartea medicului Ștefania Szabo dă naștere unei ipoteze greu de digerat: „Ai deranjat și, din păcate, cine deranjează este eliminat”
Bianca Comănici a spus adevărul despre relația ei cu Andrei Bănuță! „Nu pot să zic că am fost ...
Bianca Comănici a spus adevărul despre relația ei cu Andrei Bănuță! „Nu pot să zic că am fost neapărat surprinsă”
Medicul Ștefania Szabo și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de moartea sa. Ce o deranja enorm ...
Medicul Ștefania Szabo și-a strigat nemulțumirea cu o lună înainte de moartea sa. Ce o deranja enorm la gărzile făcute în spital
S-a aflat acum! Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații a Spitalului ...
S-a aflat acum! Cine este medicul care a atacat-o pe Ștefania Szabo în sala de operații a Spitalului Floreasca din București
Adevărul care zguduie toată ancheta: doctorița Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer ...
Adevărul care zguduie toată ancheta: doctorița Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer extrem de influent și se războiau pentru bani mulți!
Vezi toate știrile
×