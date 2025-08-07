BREAKING! Criminalul din Arad a încercat să se sinucidă în închisoare! Declarații în lacrimi

Cazul șocant din Arad, în care o femeie a fost ucisă în mod brutal de fostul partener, capătă noi dimensiuni dramatice. Se pare că bărbatul, aflat în arest preventiv, ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. Gestul său a avut loc în timpul ordonanței de reținere, cu puțin timp înainte de a fi prezentat instanței cu propunere de arestare.

Între timp, anchetatorii au făcut publice detalii cutremurătoare despre circumstanțele în care tânăra femeie și-a pierdut viața. Potrivit procurorilor, bărbatul a târât-o efectiv cu mașina pe o distanță de aproximativ 1,5 kilometri, pe un drum național, circulând cu o viteză de aproape 100 km/h. Totul a început de la o ceartă declanșată de câteva mesaje descoperite în telefonul femeii, despre care suspectul a crezut că ar fi fost trimise către un alt bărbat.

Criminalul din Arad a încercat să se sinucidă în închisoare

Conflictul a izbucnit în fața localului unde victima lucra, apoi a degenerat în mașină. Femeia s-ar fi aplecat pe geamul deschis al autoturismului, moment în care bărbatul a prins-o de mână și a demarat în trombă. În tot acest timp, victima a fost ținută imobilizată, cu jumătate de corp atârnând în afara mașinii. La un moment dat, agresorul i-a dat drumul, iar trupul ei a fost proiectat pe asfalt, suferind multiple traumatisme care i-au fost fatale.

Întrebat de ce a făcut asta, bărbatul a izbucnit în lacrimi și a spus printre lacrimi:

„Îmi pare rău!”

Conform raportului medico-legal, tânăra a murit din cauza rănilor grave produse în urma impactului violent cu carosabilul.

Femeia a încercat să se despartă de el

Relația dintre victimă și agresor a durat 15 ani și a fost marcată de episoade de violență. Cei doi aveau împreună două fetițe, în vârstă de 3 și 7 ani. În urmă cu aproximativ două luni, femeia decisese să se despartă și se mutase la o altă adresă împreună cu copiii. Însă conflictul nu s-a încheiat aici.

Surse apropiate anchetei au declarat că, în urmă cu o lună, bărbatul și-ar fi agresat în public propriii copii, într-un local din Ineu. În urma acelui incident, fetițele au fost plasate sub protecție prin ordin judecătoresc. Mama, însă, a refuzat să solicite un ordin de protecție pentru ea.

Criminalul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor și lipsire de libertate în mod ilegal.

