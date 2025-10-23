BREAKING | Directorul Termocentrale Constanţa a fost găsit mort în casă

Doliu la Termocentrale Constanța! Directorul companiei a fost găsit fără viaţă, joi după-amiază, în locuinţa sa. Soţia acestuia a fost cea care a alertat autorităţile, iar poliţiştii sosiţi la faţa locului au confirmat decesul. În prezent s-a deschis un dosar penal pentru a se vedea circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Directorul Termocentrale Constanța a fost găsit mort de către partenera sa de viață în casa în care locuiau. Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, oamenii legii de la Secţia 3 s-au deplasat imediat la faţa locului. Din primele cercetări reiese că bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost descoperit spânzurat, în jurul orei 15:30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Poliţiştii din Constanţa au fost alertaţi, joi după-amiază, printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112, de o femeie care a anunţat că soţul ei a fost găsit fără viaţă în casă.

Conform unor surse apropiate anchetei, bărbatul ar fi suferit de depresie și urma un tratament de specialitate.

Bărbatul nu prezenta urme de violență pe trup

Autorităţile au precizat că trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cu exactitate cauza decesului. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru a clarifica toate circumstanţele în care s-a produs tragedia.

”Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă la granița dintre viață și moarte, conform unui studiu. A treia stare a vieții

Anchetă la Spitalul Beiuș! Iuliana Zdrâncă a murit după ce ar fi așteptat 8 ore pentru îngrijiri medicale: ”Au lăsat-o să se stingă”