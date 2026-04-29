BREAKING | Fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu a murit la doar 37 de ani

Este doliu în lumea artistică din România, după ce fiul actorilor Adi Cărăuleanu și Doina Deleanu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Vestea tragică a îndoliat familia și a emoționat profund comunitatea culturală.

Andrei, fiul celor doi artiști, nu era o persoană cunoscută publicului larg, însă cei care l-au cunoscut îl descriu ca fiind un om discret, serios și dedicat profesiei sale. Stabilit în Cluj-Napoca, acesta își construise o carieră solidă în domeniul arhitecturii, fiind apreciat pentru profesionalismul și implicarea sa.

Fiul actorilor a murit din cauza unei boli grave

Din păcate, o boală nemiloasă i-a schimbat complet destinul, iar în ultimele luni lupta pentru sănătate a devenit tot mai dificilă. Pentru familie, pierderea este una devastatoare, mai ales că Andrei se afla în plină putere și avea încă multe de realizat. În fața unei asemenea tragedii, Adi Cărăuleanu a ales discreția. Actorul nu a făcut declarații publice, însă durerea sa a fost vizibilă printr-un gest simplu: schimbarea fotografiei de profil pe rețelele sociale.

Mesajele de susținere nu au întârziat să apară. Prieteni, colegi și admiratori au transmis gânduri de compasiune și încurajare, încercând să ofere un strop de alinare familiei îndoliate. Cei care l-au cunoscut pe Andrei îl descriu ca fiind un om discret, ambițios și dedicat, iar dispariția sa prematură lasă un gol imens.

Reprezentanții Teatrul Național Iași au transmis un mesaj de solidaritate, subliniind cât de greu este acest moment pentru colegii lor și exprimându-și compasiunea față de întreaga familie.

„În aceste momente de nemărginită tristețe, suntem alături de colegii noștri, actorii Doina Deleanu şi Adi Cărăuleanu, care trec printr-o pierdere de neînlocuit. Le oferim toată dragostea, compasiunea și sprijinul de care au nevoie. Condoleante familiei și multă putere pentru a merge mai departe!”, au transmis reprezentanții instituției.

