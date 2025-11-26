Acasă » Exclusiv » BREAKING NEWS! Nicușor Constantinescu, scos din închisoare și transportat de urgență la Ponderas! Asistenții l-au dus în scaun cu rotile

De: Keva Iosif 26/11/2025 | 16:18
Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fost transportat de urgență la Spitalul Ponderas cu o ambulanță ANP. La sosire, personalul medical l-a pus într-un scaun cu rotile pentru a-l conduce la camera de gardă pentru consult.

Paparazzii CANCAN.RO l-au surprins Constantinescu în timp ce cobora pe picioarele lui din duba ANP, fiind adus de la Penitenciarul Poarta Albă.

În brațe ținea un bagaj mic, de care nu s-a dezlipit. Cadrele medicale l-au transportat într-un scaun cu rotile, asigurându-se că fostul demnitar ajunge în siguranță la camera de gardă.

Fostul președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, a mai acuzat probleme de sănătate în trecut, la Penitenciarul Poarta Albă, unde a fost chemată de urgență o ambulanță. Cadrele medicale au raportat atunci febră, însă fostul demnitar a refuzat tratamentul și transportul la spital.

Pe termen lung, se știe că fostul demnitar a început să aibă dificultăți de mobilitate, neputând parcurge distanțe lungi fără ajutor, fiind transportat în scaun cu rotile la vizitele medicale ulterioare.

De asemenea, în 2014, Nicușor Constantinescu s-a aflat sub tratament medical în Statele Unite, fiind diagnosticat cu cancer de prostată. Potrivit informațiilor de la acea vreme, starea sa era „critică, dar stabilă”, necesitând supraveghere atentă și tratament urgent pentru multiple complicații.

Știre în curs de actualizare.

