Brian May, chitaristul din trupa Queen, infectat cu COVID-19: ”Au fost zile cu adevărat oribile”

Chitaristul si co-fondatorul trupei Queen, Brian May, a fost infectat cu COVID-19. Artistul a publicat o fotografia cu testul rapid, în care apar cele două linii roșii, dar și un mesaj emoționant despre clipele de groază prin care a trecut.

În pragul sărbătorilor, chitaristul trupei Queen a fost infectat cu virusul Sars-CoV-2. Din fericire, starea artistului este una bună, dar a ținut să menționeze că a fost nevoit să treacă prin clipe dificile. În vârstă de 74 de ani, Brian May a transmis un mesaj emoționant în dreptul fotografiei cu testul pozitiv COVID-19:

”Da, așa e. Ziua șocantă a venit în sfârșit pentru mine. Temuta linie roșie dublă. Și da – categoric, FĂRĂ compasiune, vă rog – au fost câteva zile cu adevărat oribile, dar sunt bine. Vă rog să aveți mare grijă, oameni buni. Acest lucru este incredibil de transmisibil. Chiar NU vreți să vă strice Crăciunul. Cu drag – Bri”, a fost mesajul artistului de pe pagina sa de Instagram.

Nu este primul episod în care chitaristul se confruntă cu probleme grave de sănătate. În urmă cu 6 luni, Brian May a suferit un atac de cord. Având în vedere vârsta înaintată, artistul a fost operat de urgență. Medicii au descoperit că avea trei artere blocate, iar inima lui nu mai putea pompa sânge așa cum trebuie, a mai povestit Brian May:

„Nu aveam idee, electrocardiogramele erau bune și analizele la fel. Nimic nu prevestea așa ceva, pentru că aș fi putut să mor din cauza asta, din cauza arterelor blocate”, a mai declarat el.

Brian May și Freddie Mercury au înființat legendara trupa Queen

Celebrul chitarist a fost co-fondator al trupei Queen alături de solistul Freddie Mercury și de toboșarul Roger Taylor. Contribuțiile sale la compunerea cântecelor au ajutat Queen să devină una dintre cele mai de succes trupe din istorie.

În cadrul unui interviu pentru Absolute Radio, Brian May a vorbit și despre „Bohemian Rhapsody”, filmul din 2018 despre drumul lui Freddie spre faimă alături de Queen: „Există mult adevăr în film, nu am făcut noi filmul, am fost un fel de unchi ai acestui filmul, dacă vrei, dar am petrecut ani de zile uitându-ne la scenarii și încercând să ne dăm seama cum îi vom face lui Freddie dreptate, fără a-l supăra și fără a născoci povești”, a povestit chitaristul.

Pelicula ”Bohemian Rhapsody” a avut încasări la nivel global de aproape 1 miliard de dolari și a devenit cel mai mare musical din toate timpurile.Prin propria lor companie, Queen Productions, Brian May, Roger Taylor și John Deacon au dobândit 40 de milioane de lire sterline, de la lansarea lungmetrajului. Iar fiecare dintre aceștia a plecat acasă cu £9,89 milioane în dividende. De restul banilor a beneficiat Mary Austin(prietena lui Freddie Mercury).

Sursa foto: Instagram.ro