Brigitte Năstase a venit cu iubitul în emisiunea ”La Măruță”: ”Ilie nu a făcut un copil cu mine din cauza Amaliei!”

Brigitte Năstase a venit cu iubitul în emisiunea ”La Măruță”. Proaspăt divorțată de Ilie Năstase, Brigitte a declarat că a dorit să poarte în continuare numele de Năstase, așa cum au procedat și alte femei din viața lui Ilie. Iubitul ei, Cornel Oana, este IT-ist, are 34 de ani, vine din Târgoviște și a mai fost căsătorit 8 ani de zile. Dar, așa cum declară chiar el, divorțul a avut loc cu mai multă vreme în urmă, iar Brigitte nu a avut legătură cu asta.

”Este un început, totul s-a terminat”, a declarat Brigitte chiar în momentul în care s-a așezat pe canapea, alături de Cătălin Măruță, înainte ca iubitul ei să intre în platou. ”Am dorit să păstrez numele de Năstase, așa cum au făcut și celelalte femei din viața lui Ilie. Ultimul an a fost mai piperat, mai agitat. Totul este bine când se termină cu bine”

Întrebată de Cătălin Măruță dacă a mai vorbit cu Ilie după divorț, Briggite Năstase a recunoscut că nu. Însă, fiind în colaborare la Academie (n. red. – Academia de Tenis), sunt obligați de împrejurări ia legătura.

”Nu am mai vorbit cu Ilie după divorț, dar avem o colaborare pentru Academie și atunci se rezolvă. Îi trimit un mesaj pe whatsapp dacă avem nevoie de o semnătură”.

CITEȘTE ȘI: BRIGITTE ȘI-A EXPUS POSTERIORUL SILICONAT PE PLAJA MILIONARILOR!

Brigitte Năstase a venit cu iubitul în emisiunea ”La Măruță”. Ilie Năstase a dorit să întrețină relații intime cu Brigitte chiar dacă apăruse Cornel

Surprinzător, Brigitte a devoalat în emisiunea lui Măruță ceea ce nimeni nu bănuise până acum.

”llie dorea, înainte de divorț, să fim în continuare un cuplu. Dorea să vină pe la mine, din când în când, pentru a întreține relații intime. Chiar dacă eram cu Cornel. Dar țineam neapărat să obțin divorțul. Iar aceasta a fost condiția pusă de Ilie, pentru a nu mă ține 50 de ani în proces. Și mi-a mai cerut să aștept până își reface el viața. Dar îmi doresc să fie fericit.”

Din cele relatate de Brigitte Năstase, ea și Ilie au clarificat, acum, toate problemele trecutului. Și au împărțit chiar și mobila. Dar nu ascunde faptul că ruptura dintre ea și Ilie a survenit din vina amândurora.

”Am clarificat, îi las lui mobila, am făcut un schimb de mobilă după șapte ani. Au fost opt ani, dar numai șapte au fost frumoși. Am încercat să refacem ceva ce nu s-a mai putut reface. Din vina amândurora. Poate ar fi fost necesar să facem acest pas în urmă cu un an de zile”.

Brigitte Năstase a venit cu iubitul în emisiunea ”La Măruță”: ”Sunt mult mai bine decât am fost până acum trei luni și ceva. Sunt foarte îndrăgostită”

Apoi au fost arătate imagini în care au apărut Ilie Năstase și actuala iubită, iar Brigitte a revenit, din nou, cu gândurile în trecut: ”La început a fost pace și liniște, dar după ce am devenit soția lui s-au precipitat lucrurile. Nu a mai fost ca înainte”…

”Cum l-ai cunoscut pe noul iubit?”, a întrebat-o Cătălin Măruță Pe Brigitte.

”Am început o colaborare, la mine la magazin, iar după câteva luni am început relația cu el. După ce și-a pierdut Ilie permisul de conducere. Ultima lui apariție m-a deranjat foarte tare. Oana Corneliu este numele. Și da, este mai mic cu șapte ani decât mine. Sunt mult mai bine decât am fost până acum trei luni și ceva. Sunt foarte îndrăgostită”, a răspuns fosta soție a lui Ilie Năstase.

Iubitul Brigittei a declarat în emisiunea ”La Măruță” că nu s-a gândit niciodată că el și Brigitte vor deveni un cuplu. Se cunoscuseră cu mai mult timp în urmă, întâlnindu-se chiar și cu Ilie Năstase.

”Nu locuim împreună, e prea devreme, dar petrecem foarte mult timp împreună. Ne vedem tot timpul. Sunt oarecum… nu chiar jenat (n.red. – referindu-se la faptul că atâta lume urmărește relația dintre el și Brigitte). Sunt surprins, este ceva nou pentru mine. Încerc să mă adaptez. Sunt precum căprioara în fața farurilor, a recunoscut Cornel.

”Dormim împreună”, intervine Brigitte, surâzătoare, ”doar că nu am mutat hainele”.

CITEȘTE ȘI: BRIGITTE NĂSTASE A IZBUCNIT ÎN LACRIMI LA TV! RĂSPUNSUL EI CÂND A FOST ÎNTREBATĂ DACĂ A FOST LOVITĂ DE SOȚUL SĂU, ILIE NĂSTASE

Brigitte Năstase își dorește foarte mult un copil: ”Ilie nu a făcut un copil cu mine din cauza Amaliei!”

”Este o femeie foarte frumoasă”, spune Cornel la un moment dat, ”are un caracter puternic”.

Iar Măruță pune punctul pe ”i”: ”Este un fel de Xena a showbizului!”

Totuși, dezvăluirea șocantă a fost făcută tot de Brigitte, atunci când s-a ajuns la subiectul ”copil”. I s-a putut citi tristețea pe chip, iar vocea i-a tremurat:

”Suntem de trei luni împreună, mă gândesc la un copil, îmi doresc de foarte mult timp un copil. Eu îmi cresc doi copii singură. Ilie a fost alături de mine, dar fiecare cu copiii lui, de la bun început. S-au făcut întotdeauna diferențe. Copiii mei nu au mers la școli private, nu mi s-a oferit acest ajutor. Ilie ne-a oferit doar două excursii în familie, una la Disneyland și una în Turcia. Eu am suferit foarte mult în acești ani, Amalia a l-a obligat pe Ilie să nu facă vreun copil cu mine. Ilie m-a ajutat mult și financiar, mi-a cumpărat un apartament în zona Nordului. Am greșit atunci când am spus altceva. Dar a fost condiționat de Amalia în ceea ce privește copilul. Iar m-am săturat să cresc copii singură”.

”Te gândești la un copil cu Cornel?”, a întrebat Cătălin Măruță.

”Îmi doresc din suflet să am un copil pe care să îl cresc cu tatăl copilului. Ilie a vrut abia acum un copil, dar a fost prea târziu”.

Cătălin Măruță a insistat asupra faptului că Brigitte și Cornel nu locuiesc, încă, împreună:

”Nu locuiți împreună pentru că aceasta este încă o condiție de-a lui Ilie Năstase?”

”Nu”, a răspuns Brigitte, lămurind situația. ”Eu sunt un fel de femeie-bărbat, uneori ne mai certăm, trebuie să ne acomodăm unul cu celălalt. Nu vreau să ajungem în situația în care să ne certăm foarte tare. Nu vrem să forțăm nota”.

CITEȘTE ȘI: BRIGITTE NĂSTASE, MESAJ DUR LA ADRESA LUI CĂTĂLIN CAZACU: ”FIECARE IA DIN RELAŢIE CAM CE-I PICĂ BINE ŞI CE POATE”