Brigitte Pastramă, dezvăluiri despre sarcină după nuntă: ”Acum o oră am ieșit dintr-o anestezie”

Brigitte Pastramă a făcut dezvăluiri despre sarcină după nuntă. Bruneta a mărturisit că atât ea cât și soțul ei au făcut o procedură, chiar după petrecere.

Duminică, 7 iulie, Brigitte și Florin Pastramă și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, într-o ceremonie penticostală. Nașii celor doi au fost Lizeta Haralambie și Mario Tănase. Petrecerea de nuntă a avut loc într-un restaurant de fițe din Capitală, iar meniul a fost unul sofisticat. Aproximativ 350 de invitați s-au delectat cu preparate delicioase.Petrecerea de nuntă s-a terminat luni dimineaţă, la ora 7. De la marele eveniment, Brigitte şi Florin Pastramă au mers direct la analize și au făcut o procedură aparte.

“Noi vrem să facem o sarcină asistată. La ora 7 am terminat petrecerea şi la 8 deja am fost la investigaţii şi ni s-a recoltat sânge. La 12 jumătate-1 am avut amândoi o procedură. Acum o oră am ieşit dintr-o anestezie pentru sarcina asta asistată. În momentul de faţă nu sunt însărcinată, dar într-o săptămână sau o lună… vedem”, a declarat Brigitte la o emisiune TV.

Brigitte și Florin Pastramă, o poveste de iubire care a început la “Ferma”

Brigitte și Florin Pastramă s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale emisiunii "Ferma. Un nou început", în februarie, după ce cele două tabere s-au întâlnit, cea a Bandiţilor şi cea a Fermierilor. De altfel, ei s-au logodit în timp ce erau încă în competiția de la Pro TV. Cei doi și-au jurat iubire și credință într-o biserică din Văliug, din judeţul Caraş Severin.

Brigitte și Florin Pastramă s-au cununat civil pe 27 mai, iar printre invitați s-au numărat câțiva dintre foștii concurenți de la “Ferma” 2019. În timp ce Florin Pastramă se află la primul mariaj, Brigitte a mai fost căsătorită de două ori. Născută pe 7 februarie 1977, ea a făcut furori în anul 2000, când a fost desemnată Miss Top Model România. Mai mult de atât, ea a pozat pentru Playboy şi era chemată să prezinte mai ales colecţii de lenjerie intimă.

La scurt timp, s-a căsătorit cu omul de afaceri timişorean Octavian Sfăt, dar acesta a murit în 2002. Brigitte, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a devenit milionară, văduvă şi cu un copil. De asemenea, vedeta a continuat afacerile primului soț. În 2013, Brigitte s-a căsătorit cu Ilie Năstase, iar mariajul lor s-a încheiat în toamna lui 2018.