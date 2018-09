Brigitte Sfăt, primele declarații după divorț: ”Și-a găsit o femeie cu care a întinerit”

După mai bine de jumătate de an de când au anunțat că divorțează, Brigitte Năstase și Ilie Năstase s-au prezentat în fața judecătorilor pentru a pune punct căsniciei lor. Bruneta a făcut și primele declarații după divorț.

„La ora asta, sunt deja o femeie divortata. Am ramas cu numele de Nastase si de data asta am facut-o pentru el. Mi-a spus ca e foarte fericit si isi doreste din suflet sa-si refaca viata. Si-a gasit o femeie cu care a intinerit. Am trait 7 ani minunati care nu vor putea sa fie umbriti niciodata”, a spus Brigitte Sfăt pentru stirilekanald.ro.

În cadrul intervenției telefonice de noaptea trecută din cadrul late night show-ului prezentat de Dan Capatos, Ilie Năstase a spus că nu îi lasă nici măcat numele de familie lui Brigitte. (CITEȘTE ȘI: BRIGITTE NĂSTASE A IZBUCNIT ÎN LACRIMI LA TV! RĂSPUNSUL EI CÂND A FOST ÎNTREBATĂ DACĂ A FOST LOVITĂ DE SOȚUL SĂU, ILIE NĂSTASE)

“Eu sunt de acord. Nu o să îi las nimic, eu nu am copii cu ea şi nu am de ce să îi las. Nu mai vreau circul ăsta care a fost. Nu mă interesează. Nu am nicio treabă. E puţin urât să vii cu o zi înainte de divorţ să faci circ. Anul trecut erai cu Cazacu. Dacă nu vrei să îmi dai divorţul poate se supără Corneliu (n.r. actualul ei iubit). Eu? Nu! Fata cu care sunt are foarte bun simţ şi vrea să se termine mai întâi şi apoi intrăm în relaţie. (…). Numele nu i-l dau. Acum e prea devreme să spun (n.r. dacă îi pare rău). Te-am chinuit eu un an? Tu m-ai chinuit opt! Vă rog să mă scuzaţi, eu merg să mă culc”, a declarat noaptea trecută Ilie Năstase în cadrul emisiunii XNS de la Antena 1.

Dar… se pare că fostul mare tenismen s-a răzgândit în privința acestui lucru. (VEZI ȘI: BRIGITTE, DEZVĂLUIRI ȘOC DESPRE ILIE NĂSTASE: „NU AM PUTUT SĂ ÎMI MÂNTUIESC BĂRBATUL”)

Brigitte şi Ilie Năstase au anunțat că divorțează la începutul lunii martie, dar actele au expirat

Brigitte şi Ilie Năstase s-au căsătorit civil pe 17 iunie 2013 la Timișoara. Ceremonia religioasă a avut loc pe 9 iunie 2013, iar petrecerea s-a desfășurat la Poiana Braşov. La nuntă le-au fost alături peste 300 de prieteni. Relaţia lor a fost presărată cu numeroase scandaluri, despărţiri şi împăcări. In trecut, fostul tenismen a fost casatorit cu Amalia Năstase. Ei au anunţat separarea în prag de Valentine’s Day în 2010, după 13 ani de relaţie şi 7 de căsnicie. Amalia și Ilie Năstase au împreună doi copii.