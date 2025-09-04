Bucurie mare în showbiz! Fiica Maiei Morgenstern a născut un băiețel perfect sănătos

Maia Morgenstern trăiește una dintre cele mai emoționante perioade din viața sa, după ce a devenit bunică pentru prima dată. Fiica ei, Cabiria, în vârstă de 26 de ani, a adus pe lume un băiețel, experiență care i-a adus atât momente dificile, cât și o imensă bucurie.

Cabiria Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu puțin timp, când a adus pe lume un băiețel peprfect sănătos. Nașterea a venit cu multe emoții, căci fiica actriței a trecut printr-o operație de cezariană de urgență. Chiar și așa, tânăra a ținut să-și liniștească apropiații și admiratorii, împărtășind primele clipe alături de fiul ei.

„A fost până la urmă cazul de cezariană de urgență. Doare tare fizic, dar suntem bine, sănătoși, și sunt foarte fericită. Faceți cunoștință cu fiul meu, numele îl voi dezvălui mai târziu”, a scris Cabiria pe rețelele de socializare.

Entuziasmul a fost împărtășit și de celebra actriță Maia Morgenstern, care a postat la rândul ei un mesaj plin de emoție, dezvăluind și identitatea tatălui micuțului.

„Miracol. Viață. Mama Cabiria Morgenstern. Tata Ciobanu Adrian. Fiul”, a transmis actrița pe Facebook, alături de o imagine cu fiica și nepotul său.

Cabiria Morgenstern a anunțat că este însărcinată în luna august