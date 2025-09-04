Bucurie mare în showbiz! Fiica Maiei Morgenstern a născut un băiețel perfect sănătos

Cabiria Morgenstern a anunțat pe Instagram că este însărcinată, publicând imagini cu burtica de gravidă. Artista a împărtășit și câteva noutăți din viața ei personală. A susținut disertația, pregătește noi reprezentații ale unui spectacol și trece prin schimbări intense în trimestrul al treilea de sarcină. Ea a mărturisit că îi este greu să se împace cu transformările fizice rapide, dar a cerut sfaturi de la alte mame.
„Niște update-uri importante pe care nu le-am pus pe internet (decât prin story-uri, dar zic să rămână și aici pe amprenta digitală, pentru posteritate):
1. Sunt (deja foarte) gravidă. În ultimele câteva săptămâni am constatat că mai există persoane din viața mea care nu știau acest lucru.
2. Am dat (și luat!) disertația. Această informație este cu dedicație specială pentru @diana.buluga, pentru că m-a încurajat public aici pe insta și m-a pus în situația fără scăpare de a demonstra că pot.
3. Cu ultimele forțe de dinainte de expulzie m-am pus pe organizat reprezentații AFCN-istice de Papiloma Party, deci stay tuned căci urmează vești despre când și unde se va relua spectacolul – în București și nu numai!
PS: acesta nu a fost un maternity shoot.(…) Sper să fac și un maternity shoot concret, dar momentan mi-e foarte greu să mă împac cu schimbările fizice, foarte rapide și intense în trimestrul 3. Dragi alte mămici, sunt deschisă la sfaturi în acest sens, dacă aveți!”, a scris Cabiria Morgenstern pe Instagram.