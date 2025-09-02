Cum arată fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Mezinul are 6 ani și trăiește în lux

Viața de familie a președintelui rus Vladimir Putin a fost un secret bine păzit, însă a dispărut odată cu apariția în spațiul public a primelor imagini cu cel mai mic dintre fiii săi.

Vladimir Putin Jr. a împlinit recent 6 ani și practică gimnastică exact ca mama sa, Alina Kabaeva. Mult timp s-a presupus că fosta sportivă ar fi avut o legătură amoroasă cu liderul de la Kremlin, însă, odată cu trecerea anilor, acest aspect a fost confirmat de faptul că fiii ei seamănă leit lui Putin.

Cum arată fiul cel mic al lui Vladimir Putin

Născut în 2019 la Moscova, mezinului familiei nu-i lipsește nimic. Are parte de cei mai buni profesori privați pentru educația sa. Potrivit Independent, cheltuielile anuale cu dascălii depășesc 300.000 de euro, având în vedere secretomania cu care Putin și-a înconjurat familia.

Poate singura chestie care-i lipsește băiatului este prezența tatălui în viața sa, având în vedere că acesta petrece majoritatea timpului în slujba statului. Vladimir Putin își vizitează fii doar în vacanțe, fiind foarte ocupat cu problemele țării.

Ivan și Vladimir Jr. trăiesc într-o fortăreață de la marginea Moscovei. Domeniul de lux deținut de Putin Sr. are cele mai moderne sisteme de apărare antiaeriană și pază non-stop. Însă cei mici nu se plictisesc acasă.

Fiul cel mic al lui Vladimir Putin trăiește în lux

Tatăl lor le-a construit propriul patinoar pentru a practica hocheiul iar în curte au un uriaș circuit de kartig. Singurele momente când părăsesc incinta locuinței sunt reprezentate de participarea la competițiile sportive. Interesant este faptul că aceștia nu apar în sistemul de evidență a populației, fiind încadrați cu nume conspirative.

Luxul de care beneficiază este direct finanțat din bugetul statului rus, având în vedere că nimeni nu contestă autoritatea lui Putin în Rusia. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, fosta gimnastă Alina Kabaeva ar fi primit 4,6 milioane de lire sterline în conturile fundației care-i poartă numele pentru descoperirea de noi talente.

În realitate, banii au fost folosiți pentru a pune bazele unei școli speciale în care fiii lui Putin să poată interacționa cu alți copii de vârsta lor.

