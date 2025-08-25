Cine este femeia pe care o iubește Vladimir Putin? Și-a lăsat soția pentru ea, apoi s-ar fi căsătorit în secret

Președintele rus, Vladimir Putin, a depus eforturi majore de-a lungul timpului de a-și ține ascunsă viața privată. Totuși, un scandal incendiar a izbucnit când președintele ar fi divorțat de fosta soție pentru a fi cu o femeie cu peste 30 de ani mai tânără.

În 1983, fostul agent KGB s-a căsătorit cu Ludmila Șkrebneva, cuplul având două fiice Maria și Katerina, cunoscute sub numele de Mașa și Katia.

Povestea celor doi a luat o turnură neașteptată în următorii ani. În 2008, o agenție de presă din Rusia a dezvăluit că Vladimir Putin, în vârstă de 65 de ani la acea vreme, a divorțat de soția sa și s-a logodit cu o gimnastă ritmică în vârstă de 24 de ani, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, pe nume Alina Kabaeva.

Putin a negat toate afirmațiile, criticând aspru eforturile jurnaliștilor care ar fi făcut descoperirea.

„Întotdeauna mi-au displăcut persoanele care, cu atitudinea lor neplăcută și cu fanteziile erotice, se bagă în treburile private ale altora”, ar fi declarat Putin.

Agenția de presă care a scos la iveală informațiile despre relația dintre cei doi a fost închisă la scurt timp.

Unde s-ar putea afla Alina Kabaeva

În 2013, cinci ani mai târziu, Kremlinul a confirmat că, într-adevăr, Putin și Ludmila au divorțat, conform publicației People. Speculațiile privind relația cu Kabaeva au persistat, rapoartele sugerând că aceasta s-ar fi ascuns după invazie alături de presupușii lor copii într-o cabană elvețiană.

Putin a refuzat să furnizeze informații despre viața lui amoroasă sau despre copii pe care i-ar fi avut cu o altă femeie.

Un expert în analiza strategică în Afacerile Externe, Matthew Schmidt, a explicat că motivul pentru care Putin își ține viața privată este siguranța propriei familii.

„În primul rând, există un sentiment de securitate. De fapt este îngrijorat de siguranța fiicelor sale, a fostei sale soții și a potențiale sale a doua soții. Face acest lucru din motive practice”, a subliniat Schmidt.

Totuși, expertul consideră că sistemele informatice americane actuale pot contribui la descoperirea secretelor pe care le are președintele rus.

„Cred că serviciile secrete americane și presa au o idee despre unde se află cabana din Elveția”, a declarat acesta.

Citește și: A fost publicată scrisoarea Melaniei Trump către Vladimir Putin. Ce i-a scris, de fapt