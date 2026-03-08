Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, tabloul perfect de familie

Imagini rare cu două dintre cele mai cunoscute familii din business-ul românesc! CANCAN.RO i-a surprins pe Monica Cristescu, Alex Vlad și bunicuța Anca Vlad, cunoscută și ca Mama Catena, într-un moment special, chiar de Ziua Femeii. Din tabloul familiei perfecte nu avea cum să lipsească nici micuțul moștenitor.

De Ziua Femeii, familia a făcut o pauză de la agenda încărcată și s-a reunit într-un cadru relaxat. Monica Cristescu, una dintre „prințesele ochelarilor” și moștenitoarea imperiului Opticris, a ieșit la masă la Tuya alături de Alex Vlad, moștenitorul imperiului Catena. În peisaj și-a făcut apariția și Anca Vlad, in postura de bunicuță, fondatoarea celebrului lanț de farmacii, care a savurat momentele petrecute alături de cei dragi și de nepoțelul ei.

Dinastiile Catena + Opticris, tabloul perfect de familie

Astfel de apariții sunt destul de rare, motiv pentru care întâlnirea de familie nu avea cum să treacă neobservată. În imaginile surprinse de CANCAN.RO se poate observa atmosfera relaxată dintre membrii familiei, dar și atenția specială de care s-a bucurat micuțul nepot. Anca Vlad, cunoscută drept „mama Catena”, l-a ținut de mai multe ori în brațe, semn că rolul de bunică îi vine mănușă.

Toată atenția celor prezenți a fost, inevitabil, asupra celui mai mic membru al familiei, care a devenit rapid personajul principal al întâlnirii. În timp ce bunica îl răsfăța și avea grijă de el, Monica a putut să se bucure pentru câteva momente de o mică pauză, chiar într-o zi specială.

Un alt detaliu care nu a trecut neobservat au fost buchetele impresionante de flori aflate pe masă, dar și pungile cu cadouri, semn că Ziua Femeii a fost marcată așa cum se cuvine în familie. Chiar dacă au programe încărcate și conduc afaceri importante, cei trei au ales să petreacă timp împreună într-un cadru relaxat.

Monica Cristescu a avut, ca de obicei, o apariție elegantă. Aceasta a ales un sacou într-o nuanță delicată de roz pastel, accesorizat cu o geantă mini în aceeași gamă cromatică. Ținuta a fost completată de un coc sleek și o pereche de ochelari cu rame subțiri, o apariție potrivită pentru o ieșire relaxată într-o zi însorită.

