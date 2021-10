„Bursucul” a văzut alt meci: „Meritam victoria, nici măcar egalul!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a declarat la finalul partidei cedat de elevii săi pe teren propriu cu AZ Alkmaar, scor 1-0, că după aspectul jocului, campioana României ar fi meritat victoria.

„Am întâlnit favorita grupei, dar meritam victoria, nici măcar egalul. Repriza a doua a fost clar a noastră, prima repriză au fost un pic mai buni ei. Ați văzut ce echipă bună au, din păcate am luat un gol prea ușor. Și cu Jablonec am făcut prima repriză cadou. Meritam egal sau victorie. Este foarte greu să emitem pretenții la calificare, trebuie să câștigăm toate cele trei meciuri. Dacă făceam egal, era deschisă lupta. Păcat că nu am reușit să marcăm, am băgat toți jucătorii de atac. Nu am fost foarte dur la pauză, doar golul m-a supărat, nu avea voie să dea cu capul. Repriza a doua am avut și un penalty, dar dacă nu e VAR la Conference League…Cred că a fost un henț. Băieții sunt supărați, dar trebuie să ridice capul pentru că avem un meci foarte greu cu Sepsi. Mi s-a blocat mâna la un moment dat, de la stres, nu știu. Bine că a fost doctorul acolo. Mi s-a blocat total. Îmi pare rău pentru suporteri că nu am reușit să le facem cadou o victorie”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj.

După acest rezultat, campioana României rămâne fără victorie în grupă după trei etape.

În celălalt meci al grupei, FK Jablonec a încheiat la egalitate cu Randers FC, 2-2. În urma rezultatelor consemante în Grupa D, AZ Alkmaar este lider, cu 7 puncte, urmată de Jablonec, 4 puncte, Randers, 3 puncte, CFR Cluj cu 1 punct. Următorul meci al campioanei României în Conference League va avea loc pe 4 noiembrie pe terenul liderul AZ Alkmaar