„Bursucul” se teme de AZ Alkmaar: „Mă sperie!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului pe care campioana îl va susține joi de la ora 22:00 în „Gruia” cu AZ Alkmaar, că adversarii sunt mari favoriți la victorie.

„După ce m-am uitat la meciurile lor, da, pot să spun că Alkmaar mă sperie. Are un lot foarte tânăr, cu 14 jucători de echipă naţională, jucători de clasă. Au terminat pe locul trei într-un campionat foarte puternic, fotbalul olandez a produs mereu jucători tineri şi un joc de calitate. Jocul de atac al celor de la Alkmaar este unul cum nu am văzut de mult şi trebuie să încercăm să oprim acest joc. Din păcate noi nu suntem într-o formă foarte bună. Pe mine mă sperie mai mult forma noastră, dar şi cei de la Alkmaar merită respectaţi şi temuţi pentru că arată un fotbal de mare calitate. Alkmaar este favorită clară în acest meci, dar îmi doresc la final ca toţi jucătorii şi eu să avem capul sus, conştienţi că am dat totul. Pentru că după meciul cu Rapid nu puteam niciunul să facem acest lucru. Vreau să văd un spirit de echipă care a lipsit la ultimul nostru meci. Eu nu văd că mâine e ultima noastră şansă. Putem să şi pierdem mâine şi să câştigăm următoarele trei meciuri şi ne calificăm. Deci mâine chiar nu e ultima şansă, avem şanse în continuare pentru că mai sunt apoi trei meciuri”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj.

CFR Cluj – AZ Alkmaar, va avea loc joi, de la ora 22:00, duelul urmând a conta pentru runda a treia a Grupei D din Conference League.

După primele două etape disputate în această grupă, campioana României ocupă ultimul loc cu doar un singur punct, în timp ce adversrii se află pe primul loc cu 4 puncte, olandezii fiind mari favoriți la câștigarea acestei grupe. Podiumul este completat de Jablonec cu 3 puncte și Randers, cu 2 puncte.