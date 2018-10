Cabron lansează piesa ”Strada”. ”Aici am învățat să vedem care sunt oamenii perverși!”

Cabron lansează ”Strada”, piesa unei generații care a crescut și s-a format pe stradă. Artistul este una dintre cele mai cunoscute voci ale hip-hop-ului din România.

Întrebat de ce piesa se numește chiar ”Strada”, Cabron a răspuns că strada, din punctul lui de vedere, este locul unde foarte mulți din generația sa s-au ”școlit”. Pe stradă au fost cunoscuți oamenii, așa cum sunt ei cu adevărat, s-a putut face diferența între buni și răi, au fost identificați perverșii sau ipocriții. Strada este, pentru Cabron, locul unde s-au legat tovărășii aparte. ”Strada e școala”, spune el.

“Strada este locul care ne-a scolit, pe langa scoala pe care am facut-o. Aici am invatat sa vedem care sunt oamenii perversi, care sunt cei reali, locul unde ne-am facut tovarasi, cu care am ramas aproape si peste ani. Strada e, de fapt, scoala noastra”.

“Strada” face parte din viitorul album al artistului, “GEMENI”, care va include si alte 11 piese.

“Eu sunt zodia Gemeni. Am ales acest nume de album tocmai fiindcă mă caracterizează”, spune Cabron. ”Eu sunt, în același timp. și personajul pozitiv și personajul negativ”, concluzionează artistul. Albumul GEMENI este o coproductie HaHaHa Production si Cat Music.

Cabron prestează pe piața muzicală din România de 20 de ani. Alături de Shobby a avut trupa Codu’ Penal. Primul album solo, ”Prin ochii mei”, a afost lansat de Cabron în 2006, iar artistul l-a distribuit, gratuit, pe internet. Așa ceruseră fanii, iar Cabron nu i-a putut dezamăgi.

În anul 2008, Cabron a intrat în echipa HaHaHa Production, lansând mai multe single-uri care au ajuns, foarte repede, hituri. Printre ele se numără ”Arată-le la toți”, ”Iarna pe val”, ”Frunzele și iarba”, ”La masa mea”. Nu trebuie omis albumul ”Lupu’ DPM”, foarte bine primit de public.

