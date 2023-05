Călăul lui Iosif Rotariu s-a retras din fotbal. „A fost grozav, așa că le mulțumesc tuturor”

După meciul dintre Liverpool și Tottenham din etapa 34 din Premier League, legendarul fotbalist britanic Graeme Souness (69 de ani) a făcut un anunț neașteptat. El a decis să se retragă din activitatea de analist sportiv la Sky Sports, după 15 ani de colaborare. Vădit emoționat, fostul mare fotbalist scoțian nu și-a putut stăpâni lacrimile.

Graeme Souness este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria fotbalului britanic. Internaționalul scoțian a jucat de-a lungul carierei la Tottenham Hotspur, Middlesbrough, Liverpool, Sampdoria și Rangers. În tricoul echipei „cormoranilor” a cunoscut însă succesul deplin, el devenind o adevărată legendă a clubului de pe Anfield.

Graeme Souness și-a încheiat cariera de analist sportiv după 15 ani de activitate

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Graeme Souness a devenit antrenor. Fostul mare internațional scoțian a avut succes și în această nouă aventură, el trecându-și în palmares mai multe trofee importante. Souness le-a antrenat pe Rangers, Liverpool, Galatasaray, Southampton, Torino, Benfica Lisabona, Blackburn Rovers și Newcastle United. În anul 2006, el a decis să se retragă din antrenorat.

După doar doi ani, fostul mare fotbalist a devenit analist sportiv la Sky Sports. La 15 ani de la acel moment, Souness a decis că este timpul să-și încheie și această activitate. El și-a anunțat decizia după meciul dintre Liverpool și Tottenham, disputat în etapa 34 din Premier League. Vădit emoționat, fostul internațional scoțian nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„O să-mi fie dor de voi, de cei din spatele scenei, de fata noastră de la machiaj, o să-mi fie dor de voi toți. Acum 15 ani am decis că managementul fotbalului nu mai era pentru mine. Aveam temperamentul nepotrivit pentru asta, personalitatea nepotrivită. Și apoi mi s-a oferit ocazia să fac asta și a fost magnific. A fost pur și simplu cea mai frumoasă perioadă pentru mine, pentru că iubesc fotbalul, îmi pasă de fotbal și îmi fac griji pentru el în continuare. A fost grozav, așa că le mulțumesc tuturor”, a spus Graeme Souness.

Cum l-a băgat în spital Graeme Souness pe Iosif Rotariu

Graeme Sounes este considerat ca fiind unul dintre cei mai duri fotbaliști din istoria fotbalului din Marea Britanie. De-a lungul carierei sale, fostul mare mijlocaș a făcut mai multe „victime” pe terenurile de fotbal. Unul dintre cei care au simțit pe propria piele duritatea lui Souness este Iosif Rotariu. Fostul internațional român a fost accidentat dur de Souness în timpul unui meci din Liga Campionilor, disputat între Steaua și Rangers în anul 1988. În urma loviturii primite de la Souness, Iosif Rotariu a trebuit să se opereze a doua zi după meci.

„Doctorul a văzut că piciorul era foarte umflat și mi-a scos cu seringa lichidul limfatic. Piciorul era amorțit, dar am continuat să joc. Am rămas pe teren tot meciul, nici nu mai simțeam durerea. După meci, piciorul s-a umflat și mai mult, medicul mi-a scos din nou lichidul, iar a doua zi am fost operat la Spitalul Militar din București”, a povestit Iosif Rotariu.

