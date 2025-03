Călin Donca, reacție după ce a fost acuzat că ar fi „trăit” cu Dorian Popa! Ce a spus despre George Pian: „L-am văzut…”

Călin Donca a reacționat, după ce George Pian a spus că între el și Dorian Popa ar fi „trăit” împreună! Afaceristul a spus lucrurilor pe nume în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct!

Călin Donca: După care am văzut un video în care el… Vă dați seama, copiii mei se uită pe social media. Și una dintre fetițele mari a dat peste un video cu Alex în care… Mă dă dracu, nu știu dacă e voie să spun. Mă dă dracu, spune că am înșelat oameni cu CNP-ul, lucrul pe care l-am făcut niciodată, nu am la ora actuală nici măcar o condamnare de niciun fel. Niciunul din dosarele mele n-a trecut de urmărire, nici măcar nu s-au trimis în instanță, nu am nicio plângere că aș fi înșelat pe cineva cu CNP-ul sau alte prostii, iar el mă denigrează. Iar eu am investitori, am oameni care se uită, reprezint companii. Mie îmi pare rău că am un conflict cu dumnealui și mai departe, investitorii mei nu înțeleg de ce am eu un conflict cu un influencer, că nu avem nicio treabă unul cu altul.

Iar motivul plângerii: afirmații false, neprobate, repetate într-un ton agresiv și jignitor. De asemenea, sunt prezentate ca un apel către autorități, simulând o sesizare penală și au fost postate pe mai multe conturi, preluate de foarte multe conturi. Au ajuns la sute de mii, poate chiar milioane de persoane, ceea ce a denigrat și imaginea familiei mele, implicit, bineînțeles, imaginea mea.

Avocații mei sunt foarte atenți la acest aspect, noi l-am dat în judecate și pe domnul Dorian Popa, avem pe dată de 15 mai prima înfățișare. De asemenea, noi mai avem un ziarist pe care îl dăm în judecată continuu, pentru că a făcut mai multe articole. De șase ani îl avem pe mai multe procese.

Dan Diaconescu: Și ați câștigat procesele?

Călin Donca: Unele le-am câștigat, unele le-am pierdut. (…)

Dan Diaconescu: Câte procese aveți în total?

Călin Donca: Nu, doar acestea sunt. Pe partea de spațiu public. Mie mi s-a spus, o dau și pe doamna Alexandrescu în judecată, în momentul în care m-a făcut iepurașul sistemului și a spus că am denigrat cumva, nu mai știu exact. Dar de iepurașul sistemului știu sigur că m-a făcut și am vrut să spar voturile suveraniștilor, ceva de genul acesta.

Nu mă poți face iepurașul sistemului să spui că eu fac parte dintr-o… Eu am fost arestat! Cum să fiu eu iepurașul sistemului, să lucrez cu sistemul și sistemul să mă arăsteze? Că nu mă arăstez eu pe mine. Însă cu noi nu am luat nicio acțiune, pentru că a fost o afirmație „iepurașul sistemului”, trec cu vederea.

Dan Diaconescu: Da, poate a făcut și dânsa o metaforă, așa că eu vreau să iau apărarea în căi, dar știți cum sunt ziariștii.

Călin Donca: Dar în momentul în care mă drăcuiești, mă jignești,

Repetat, repetat, repetat. Cam ți-o ceri. Adică oprește-te la o înjurătură.

Dan Diaconescu: Știu, doar că dumneavoastră sunteți influencer de alții ani și cred că v-ați obișnuit să fiți atacat, să fiți criticat.

Călin Donca: În primul rând, nu sunt influencer. În primul rând, sunt om de afaceri.

Dan Diaconescu: Bun, sunteți o vedetă dincolo de asta.

Călin Donca: Faptul că am conținut pe social media nu o fac pentru bani. Eu nu câștig bani din social media. Eu nu câștig bani din TikTok, cum câștigă alte persoane, nu câștig bani din YouTube, cum câștigă alte persoane și fac orice, orice, ceartă orice ca să își ia bani. Nu. Eu ceea ce fac este să duc o afacere românească la noi în țară, chiar prin ceea ce am trecut. Iar în momentul în care eu accept libertatea de exprimare, sunt de acord cu libertatea de exprimare, cât din libertatea altuia nu încalcă libertatea mea și demnitatea familiei mele.

Ce ar spune copiii mei dacă ar vedea că tatăl lor este înjurat de toți sfinții și nu face nimic? Păi ce bărbați sunt eu? Stau, accept, uit cum mă înjură tot TikTok-ul și ce fac?

Călin Donca, reacție după declarațiile lui George Pian

Călin Donca: Spre exemplu, am văzut că mai este o persoană, a scris acolo și un titlu, era vorba despre cum răspund la acuzațiile lui Pian.

Dan Diaconescu: Da, George Pian.

Călin Donca: Eu nu l-am cunoscut, l-am văzut aseară pentru prima dată, în momentul în care a spus anumite afirmații despre mine, cum că aș avea o relație intimă sau am avut cu domnul Dorian Popa. Vă spun reacția mea. Am râs! Eu am considerat că face o glumă, am considerat că o face de entertainment.

Dan Diaconescu: Da, George Pian e imprevizibil!

Călin Donca: Am râs, râd mai departe.

Dan Diaconescu: Eu m-am și gândit că e ceva, un conflict mai vechi între dumneavoastră și Pian.

Călin Donca: Știți cine a mai a spus treaba asta despre mine? Cu partea aceasta, că aș avea relații cu alți bărbați. Domnul care face muzică, Dani Mocanu.

Dan Diaconescu: Dani Mocanu a fost în prietenie cu George Pian și acum în război.

Călin Donca: El m-a acuzat odată când eu am făcut un video în care el spunea de influencerii care au mers în Dubai. Și am făcut un video și am spus: „Măi, am mers în Dubai să obținem și noi bani de benzină”, că aveam atunci vreo trei Lamborghini pe lângă mine și costa mult benzină. Acum pe electrice s-a mai ieftinit treaba.

Iar atunci a făcut un video despre mine și a spus cu fetița mea, cu nu știu ce, cu lume de genul acesta. Vă dau cuvântul meu că nu m-am supărat. Nu m-am supărat, dar mai mult, când a venit în Brașov, poate să vă confirme, a venit în Brașov și a avut nevoie ca să-l ajut cu un elicopter să facă o filmare, am făcut lucrul acesta.

Ca să vedeți că eu nu port pica și consider pe aceste persoane tineri cu un talent muzical, pentru entertainment. Pe entertainment râdem cât vrem. E una, entertainmentul de genul faci o afirmație care toată lumea vede că este deplasată. Cum eu cu 5 copii cu soție de 17 ani… Putea să mă acuză de amantă, că am mai auzit cu amante multiple, așa mai departe. Asta putea să mă acuze, că aia mai suna mai credibilă dintr-un punct de vedere.

Dar să mă acuzi de relații… Și cu hatz Johnule. Adică a fost chiar deplasat. Am râs, râd mai departe și, ce să-i spun… Îi doresc multă sănătate și intru și îi dau un delfin acolo pe live.

Dan Diaconescu: Eu asta voiam să vă întreb, de ce nu l-ați dat un judecată și pe domnul Pian, că a fost și el aseară aici.

Călin Donca: Nu am nimic cu el, nu l-am cunoscut până acum. Cred că nici el nu are ceva cu mine, pentru că n-am avut un conflict și dacă are el ceva cu mine, poate să intre în categoria celor mulți care… sunt care au ceva cu mine. Știți cum este? În România, dacă ai bani, ești hoț. În America, dacă ai bani, ești erou.

Dan Diaconescu: Adevărat. Mai spunea Makaveli că aveai altceva, domnule Dunca, foarte interesant așa și sunt și eu curios. De ce aveți dumneavoastră astăzi fost un număr de telefon de acum 20 de ani al lui Adrian Năstase?

Călin Donca: Aici este greșit, vedeți? Iarăși înduce lumea în eroare. Nu este numărul lui Adrian Năstase.

Dan Diaconescu: Adică doar seamănă sau cum?

Călin Donca: Doar seamănă. Știu care este numărul (…) Este ultima cifră diferită. La el, la Adrian Năsase, este cu 1, la mine este cu 0.

Dan Diaconescu: Bun, dar chiar și așa, de unde aveți un număr atât de frumos și care era pe vechi?

Călin Donca: L-am cumpărat, se cumpără. Am dat 50 de euro pe el. (…) Vă spun altceva, poate se pare mai interesant, ca să trec peste ceea ce a spus el. Eu am numărul de telefon pe care l-a avut domnul Iliescu. (…) Știu lucrul acesta, am descoperit lucrul acesta în preajma sărbătorilor și de Sfântul Ioan. Nu mi-am dat seama la cine se referă lumea până când s-a internat odată domnul Iliescu la spital și atunci îmi primeam cu o însănătoșire grabnică.

Dan Diaconescu: Asta chiar e o știre. Deci, oameni buni din toată presa, domnul Donca are numărul Ion Iliescu.

Călin Donca: (…) Dar și le-au schimbat și nu știu la cine este acum numărul lui domnul Adrian Năstase. Cert este că le-au schimbat cu toții și la noi s-a nimerit, când am făcut un abonament pentru mai multe numere preferențiale, mi-a plăcut numărul. Este cu ziua mea de naștere, are în componență ziua mea de naștere și de asta mi-a plăcut.

