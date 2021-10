Pandemia i-a afectat grav nu doar pe oamenii obișnuiți, ci și pe artiști, în egală măsură. Mulți dintre aceștia și-au adaptat viața în funcție de ceea ce se întâmplă în jur, iar dacă unii și-au păstrat optimismul în ceea ce privește cariera lor, alții s-au pierdut. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Călin Geambașu și a aflat cum „trăiește” îndrăgitul cântăreț pandemia. Călin ne-a povestit cum se protejează pe el, dar și cum își protejează familia și cum vede situația în care se află, acum, țara noastră.

Deschis, Călin Geambașu a vorbit și despre vaccinare. Artistul a trecut în registru și situația din vara care tocmai a trecut. O vară în care oamenii au făcut ce au vrut, terasele și cluburile au fost deschise, iar la mare a fost super-aglomerat. Călin ne-a oferit un interviu amplu în care a expus problema pandemiei din mai multe puncte de vedere.

Ce înseamnă pandemia pentru Călin Geambașu

Artistul ne-a mărturisit că tumultul pandemiei a scos la lumină concepții și caractere diferite. Călin Geambașu a vorbit, pentru CANCAN.RO, despre scepticismul oamenilor de a privi realitatea așa cum este ea și despre nesupunerea la regulile impuse în context epidemiologic, care ar fi generat situația în care ne aflăm în prezent.

(NU RATA: CĂLIN GEAMBAȘU VORBEȘTE MAI DESCHIS CA NICIODATĂ DESPRE FEMEILE DIN VIAȚA LUI! ”M-AM DESPĂRȚIT DE PRIM-BALERINA TEATRULUI NAȚIONAL DIN SALZBURG, DIN ALTRUISM!”)

„Pe lângă șocul mondial și economic, văd pandemia drept un moment în care oamenii au putut să–și evidențieze unele laturi ascunse despre care nu aș fi bănuit. Au ieșit la iveală radicalisme, înclinații mistice, trăsături potrivnice, viziuni retrograde, atitudini agresive și chiar fundamentalisme religioase ce s-au opus până la absurd realităților și soluțiilor sanitare. Mulți, prea mulți au fost dispuși să creadă chestiuni apocaliptice sau chiar bazaconii născocite ce au fost demontate rând pe rând.

Aceiași oameni au găsit drept «balaur» companiile farmaceutice, cercetătorii și chiar pe medici, adică exact pe cei de la care mereu se așteaptă o șansă în plus până la marea întâlnire cu eternitatea. (…) Dumnezeu lucrează chiar prin credință și acțiunea concretă a acelor cadre medicale este de a nu ne lasă la greu, ba chiar de a învinge orice abordări ostile aruncate asupra lor, iar noi ar trebui să credem în soluțiile recomandate de ei, pe surse oficiale.

„M ulți impostori sau profitori și -au făcut apariția ”

Pe lângă acești eroi, mulți impostori sau profitori și-au făcut apariția doar inoculând ideea de a fi «împotrivă». Au făcut și fac mult rău. Acum observăm consecințele. Tot mai multe decese și o țară aproape blocată. Prevenim sau tratăm? Gândim anticipativ sau trebuie să ne lovim individual de fiecare piatră ca să înțelegem gravitatea? Nesupunerea în comunism e superbă și am experimentat-o bucuros din plin cu toate efectele ce au derivat, pe când potrivnicia în democrație nu face altceva decât să strice un bun mers al lucrurilor în societate, mulți abuzând de faptul că democrația e o mamă prea bună. Și o iubim că este așa”, a spus Călin Geambașu, pentru CANCAN.RO.

Cum își protejează artistul familia de COVID-19

Artistul se află în tabăra celor care sunt, fără discuție, pentru vaccinarea anti-COVID. Călin Geambașu ne-a povestit că aceasta a fost prima măsură pe care a luat-o pentru el: vaccinarea. De asemenea, artistul ne-a spus, cu durere, că și-a înmormântat recent un bun prieten, răpus de COVID-19. Bărbatul nu era vaccinat. Tot în exclusivitate, Călin Geambașu a vorbit și despre protestele din România. Artistul a declarat că acestea, precum și toate lucrurile negative făcute de oamenii care se opun vaccinării și măsurilor de siguranță luate de autorități nu fac decât să îngreuneze oprirea pandemiei.

„Este o situație de criză mondială ce a afectat peste 200 de țări, pe toate continentele. Nu pot să fiu ignorant și refractar când văd realitățile cu care se confruntă întreaga Planetă, nu numai noi. În astfel de momente, cu toții ar trebui să gândim și să acționam către o singură direcție: un Bine Comun, direcție ce ne-ar conduce înspre normalizarea situației”, spune cântărețul.

„Bătaie de joc la adresa cadrelor medicale”

„Proteste în această perioadă? Bătaie de joc la adresa eforturilor cadrelor medicale și o piedică ideologică ce nu face altceva decât să ne îndepărteze de momentul reușitei medicale și sociale. Mie nu de Covid îmi este teamă, fiindcă pentru asta există prevenție: vaccin. Am ales să previn, nu să tratez.

Mie îmi este teamă de efectele produse de cei care răspândesc dezinformări deliberate și înflăcărări ce nu-și au rostul în astfel de momente cruciale de criza sanitară, atitudini ce pun în pericol viețile oamenilor încă nevaccinati și un întreg mers al societății. Duminică mi-am înmormântat un prieten de 50 de ani, sportiv, în plină putere, un anteprenor de succes, dar… nevaccinat. A murit în 3 zile. Este evident că fiecare corp răspunde diferit la virus. De aceste efecte ar trebui cu toții să fim conștienți și responsabili”, a mai completat Călin Geambașu.

„Practic, am luat gol în prelungiri”

Îndrăgitul artist a vorbit și despre tot ceea ce s-a întâmplat în această vară. Deși România se afla în fruntea țărilor în care oamenii s-au vaccinat într-un număr uriaș, lucrurile s-au schimbat rapid. Călin Geambașu este de părere că românii s-au bucurat mult prea repede de reușită. Pentru că restricțiile au fost ridicate, oamenii au început să se vaccineze în număr tot mai mic. Iar de aici și până la un haos actual nu a mai fost decât un singur pas.

„Cauza declanșării valului 4 nu a putut să o determine nimeni cu exactitate, fiindcă s-a declanșat brusc și deosebit de intens la începutul lunii septembrie. Cert este că, la începutul verii, eram printre fruntașii Europei la procentul de oameni vaccinați, iar cazurile zilnice erau pe o pantă descendentă constantă.

În mod clar, fară aceste rezultate, nu s-ar fi putut ridica restricțiile de până atunci. La acel moment, pandemia era aproape oprită în România. Greșeala a fost că ne-am bucurat cu toții prea devreme de reușita parțială, și în consecință, populația s-a vaccinat tot mai puțin. Efectele încetinirii ritmului vaccinării s-au văzut ulterior. Practic, am luat gol în prelungiri. Ca în meciul României cu Danemarca… Doar că la acea calificare pierdută ne-a dezavantajat arbitrul, pe când acum prejudiciul ni-l facem singuri”, a mai spus Călin Geambașu.

Călin Geambașu: „Au infectat mintea oamenilor”

Artistul a vorbit și despre modul în care vede situația de la ATI, lipsa paturilor și decesele tot mai multe.

„Oamenii trebuie să fie conștienți că același personal medical și echipament trebuie să deservească mai multe patologii, fiindcă nu putem «face rost» de medici peste noapte, prin magie. Indiferent de câte paturi ATI am avea, sistemul sanitar va ceda sub presiunea cazurilor multe zilnice. Deja am cerut și am primit ajutor extern. Toate sunt consecințe directe ale faptului că mulți s-au obișnuit să reacționeze doar când e ceva foarte grav. 90% dintre decesele zilnice sunt oameni nevaccinați. Ei ajung majoritar pe secțiile ATI”, a spus îndrăgitul cântăreț.

Călin Geambașu este de părere că vaccinarea este soluția stopării pandemiei. Artistul consideră că, dacă românii vor continua să se vaccineze în număr cât mai mare, am putea opri virusul în câteva luni.

„Desi am avut și avem acces la toate vaccinurile aprobate la nivel mondial, pandemia a fost acaparată în mod profesionist de cei care au infectat mintea oamenilor prin minimalizare, senzațional de moment și chiar negare în fața realităților regretabile. Din fericire, în ultimele trei săptămâni s-au vaccinat în Romania de 3-4 ori mai mulți oameni decât acum câteva luni. Dacă menținem acest ritm, vom reuși să învingem pandemia în următoarele luni. Semne bune. Doamne ajută!” a mai completat Călin.

(CITEȘTE ȘI: CĂLIN GEAMBAȘU ULUIEȘTE, DUPĂ CE A FOST ACUZAT CĂ AR FI ÎNCERCAT SĂ-ȘI INCENDIEZE MAMA! ”ACȚIUNI DIN ANII ’80, DE CÂND ERAM COPIL! ATUNCI, UNDE E FOCUL, NERO?”)

„E doar o răceală, nu-i așa?”

Călin Geambașu a punctat că pandemia este reală, iar cei care consideră că boala e o răceală banală trebuie să se gândească, în perspectivă, la tot ceea ce s-a întâmplat cu țările afectate.

„În momente de dilemă e bine să ne sprijinim pe realități de necontestat, fară să mai orbecăim în neantul suspiciunii și al neclarităților. Chiar credem că autoritățile din peste 200 de țări și teritorii sunt sinucigașe încât să închidă țări și orașe din pură ficțiune?! Se înregistrează decese fară precedent, se dărâmă economii și multe tari au intrat în planuri de urgență.«E doar o răceală», nu-i așa? Și Jocurile Olimpice s-au anulat probabil tot în glumă (prima oară după Război)… Au falimentat companii mari sau au înregistrat pierderi colosale…”, spune artistul.

„Cipuri avem în cardurile bancare, nu în vaccinuri”

„SUA are 40 de milioane de noi șomeri, așa, la mișto, nu? Lucrurile astea au generat o destabilizare socială severă fără precedent, pe toate continentele, situație pe care nu o putem neglija și nici nu o putem masca sub forma unor diferite teorii conspiraționiste întinse până la absurd (antene, ocultă, viermi în măști, cip-uri în vaccin, nanoboți etc). Cipuri avem în telefoane și în cardurile bancare. Nu în vaccinuri…

Un lucru să ne fie clar tuturor, de;i încă nu se cunoaște exact felul în care și-a făcut apariția virusul: dacă cineva voia «să ne-o dea de să ne julească», astăzi noi nu mai interacționam pe Facebook și nici nu vorbeam despre un virus răspândit necontrolat (oarecum necontrolat), ci număram decesele survenite în doar câteva minute, independent de vârstă sau nivelul de imunitate, dacă ar fi fost un Război Biologic în toată puterea înțelesului. Totul pare ca o simulare reală pentru ceva posibil mult mai grav sau deloc.

Așa cum armatele fac exerciții extinse, așa se pare că e nevoie să mai facă și simplii cetățeni ca noi, pentru a ne evalua corect prioritățile, a ne disciplina civic și a mai anihila din sentimentul de «mie nu mi se poate întâmpla». Acum vedem clar: da, se întamplă. Esențial este cum reacționăm, cum ne apărăm”, a mai completat Călin Geambașu.

„Vrem o țară ca afară”

„Exemplele cu alte epidemii de-a lungul istoriei ne vor ajuta să înțelegem că vaccinarea și măsurile de protecție ne vor ajuta să depășim și acest obstacol. Exemple concrete, nu doar părerologie infinită… În prezent, exemplele cele mai elocvente ni le putem lua de la țările cu un grad ridicat de vaccinare, care înregistrează mai puține decese zilnice (deși câteva încă mai au cazuri multe zilnice, dar în scădere față de acum câteva luni și mai puțin grave).

Până azi s-au administrat cu succes aproape 7 miliarde de doze de vaccin în toată lumea (potrivit CNN, BBC, Bloomberg etc), adică peste 3 miliarde de oameni s-au luptat cu 5-6-7G, conspirații și alte scenarii de-astea utopice și culmea… sunt vii, iar în proporție majoritară sunt și sănătoși. Mai mult, în multe țări cu procente ridicate de vaccinare se ridică restricțiile rând pe rând. Ei ar trebui să ne fie un exemplu fiindcă…«vrem o țară ca afară». Pentru frumusețea imperfectă a democrației s-a murit la Revoluție”, a conchis Călin Geambașu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: LOGODNICA LUI CĂLIN GEAMBAȘU A RECUNOSCUT: ”AM RENUNȚAT LA FIUL MEU FIINDCĂ…”)