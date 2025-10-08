Acasă » Exclusiv » Călin Geambașu n-a intrat în alertă din cauza Codului roșu de ploi din Capitală. Ce a făcut artistul: ”Ne-a rămas reflex din pandemie” | EXCLUSIV

De: Ana Maria Păsat 08/10/2025 | 18:04
Călin Geambașu are tot timpul un stoc de alimente în casă pentru situații de urgență
Alerta de Cod Roșu emisă și-n Capitală, precum și suspendarea cursurilor școlare, a însemnat pentru mulți dintre bucureșteni drumuri la supermarket-uri, stat la cozi pentru aprovizionare, sau alte măsuri de prevenție. Călin Geambașu spune însă, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că pe el fenomenele naturiii extreme nu au șanse să-l ia prin surprindere, deși nu s-a numărat printre cei care au luat cu asalt magazinele.

Călin Geambașu este pregătit să facă față oricăror dezastre naturale. Și nu are nevoie să-și ia măsuri de prevenție atunci când autoritățile cer asta. Asta pentru că, tot timpul, artistul are în casă un stoc de alimente necesare. Dar și un generator, lanterne și baterii.

„Noi mereu avem în casă un mic stoc de alimente. Ne-a rămas reflex din pandemie. Și oricum e mai ușor să facem cumpărături mai multe pentru o săptămână, decât să facem zilnic. Și celelalte măsuri pentru situații urgente le avem pregătite. Și anume, generator, lanterne, baterii”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Călin Geambașu consideră de bun augur măsurile de prevenție luate de autorități

Călin Geambașu: „Lucrurile astea le-am învățat din Occident”

Geambașu a precizat că aceste lucruri le-a învățat din Occident, acolo unde oamenii se pregătesc din timp pentru fenomene naturale extreme. Și aceștia nu sunt luați prin surprindere de prima ninsoare sau de ploile abundente.

„Lucrurile astea le-am învățat din Occident. Acolo există o întreagă cultură a prevenției.

Pe ei nu-i surprinde niciodată prima zăpadă. Și la noi, în ultimii 10-15 ani, sunt mai organizate lucrurile față de debandada din anii 90 și începutul anilor 2000. Și oamenii, per total, s-au mai cizelat, chiar dacă mai avem mult de lucru pe multe paliere civice”, a completat artistul.

„ Pe vremea noastră mergeam la școală pe orice fel de vreme”

Chiar dacă în Capitală nu s-au resimțit efectele ciclonului Barbara, Călin Geambașu consideră că închiderea școlilor a fost o măsură ce se impunea. Asta în ciuda faptului că pe vremea când acesta era elev, mergea la cursuri în orice fel de condiții atmosferice:

„E toamnă și plouă. Dar, e bine că sunt prudenți. Pe vremea noastră mergeam la școală pe orice fel de vreme, agățați unii de alții, pe scările tramvaielor. Dar, mi se pare o măsură a evoluției prevenția de acum. Precum și grija per general pentru copii”.

Recent, fiul lui Călin Geambașu s-a îmbolnăvit de Covid. Motiv pentru care artistul a fost nevoit să-și schimbe puțin programul din agendă.

„Davin este bine acum. I-am făcut analize complete. A fost pe tratament. A avut febră 40 de grade”, ne-a mai spus artistul

