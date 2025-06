Calvarul prin care a trecut Xonia: i-a căzut părul, iar capul i s-a umflat teribil! ”Fața parcă-mi era în flăcări!”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Xonia vorbește despre modul în care a depistat boala autoimună cu care se luptă zi de zi, spune de ce tatăl său și-a lăsat soția și a fugit în Australia, dar și de ce este singură de mai bine de patru ani. În plus, artista dezvăluie cum un bucătar din București a fost la un pas să îi ruineze viața, după ce i-a pus sare în mâncare. Fața i s-a umflat teribil, a ajuns doar piele și os și și-a pierdut părul. Totul din cauza neatenției unui chef din Capitală!

În urmă cu aproape șase ani, Xonia a șocat pe toată lumea când s-a afișat la un eveniment cu fața extrem de umflată. Inițial, fanii au crezut că schimbarea a fost cauzată de mai multe intervenții estetice nereușite. Adevărul era altul, însă! Nici vorbă de proceduri de înfrumusețare! Artista trecea prin cea mai urâtă perioadă din viața sa.

După ce fusese diagnosticată în Australia cu o boală autoimună, Xonia a început un tratament puternic împotriva inflamației din corpul său. Din cauza medicației, nu avea voie să consume deloc sare, însă un bucătar din București i-a pus sare în mâncare, în ciuda rugăminții artistei. Simplul gest de neatenției din partea acestuia era să o coste viața pe cântăreața a cărei fața s-a umflat îngrozitor.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” explică ce s-a întâmplat mai exact în ziua care avea să îi schimbe înfățișarea.

”Când am apărut cu fața așa, eram deja bolnavă și pe un tratament foarte puternic. Când ai inflamație în corp, trebuie să o faci cumva să scadă. Pentru că aveam problema foarte agravată, am făcut această cură de tratament de trei ori în doi ani. De ce am avut fața așa? Ce s-a întâmplat? Un bucătar a scăpat sare în mâncarea mea! Fiind pe acel tratament pentru inflamație, nu aveam voie să consum deloc sare. Un bucătar dintr-un restaurant din București a considerat că făceam figuri când l-am rugat să nu îmi pună sare, iar acesta a fost rezultatul pentru mine. Ca un efect advers, aveam față de pește. Asta s-a întâmplat doar de la sare! A durat cam un an să mi se desumfle fața. Nu doar că era umflată, dar mă și ardea. Fața mea zici că era în flăcări!”, a explicat solista.

”Mi-a căzut jumătate de păr din cap”

Pe lângă faptul că fața i s-a transformat radical, iar oamenii o puneau la zid fără să cunoască adevărate motive, Xonia s-a luptat și cu alte suferințe din pricina bucătarului care nu a ținut cont de rugămintea ei. Pe lângă boala propriu-zisă, și efectele adverse din cauza consumului de sare i-au dat mari bătăi de cap.

”Am avut și alte efecte adverse. Am probleme la încheieturi, mi-a căzut jumătate de păr din cap, mi-a crescut păr în alte părți ale corpului, am slăbit, aveam 44 de kilograme. Totul de la sare! Acum pot mânca sare, da, pentru că acum nu mai urmez acel tratement pentru inflamația provocată de boala autoimună”, a încheiat fosta vedetă Kanal D.

Tot în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, solista vorbește despre momentul în care tatăl ei fugar a ajuns în lagăr, despre copilăria din Australia, relația cu fratele mai mare și starea de sănătate actuală. Cum a depistat boala care i-a schimbat destinul și ce semnale de alarmă trage acum, aflați doar AICI.

