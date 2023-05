Coșmarul dintr-o noapte zbuciumată ar fi, acum, parfum pentru Denisia Paliță! Ce a trăit cântăreața de muzică populară întrece imaginația! A fost țepuită cu peste 10.000 de dolari, iar cuvintele amăgitoare au venit pe mail și pe messenger tocmai din Filipine! Și au sunat așa: moștenire de 12,5 milioane de dolari, de la o rudă care a decedat în anul 2019, de Covid! De necrezut, amețitor. Doar că Denisia trebuia să vireze suma ”modică”, pentru începerea procedurilor legale. Avea să facă, inevitabil, pașii. O aștepta averea, o încerca și curiozitatea. Poveste demnă de un scenariu hollywoodian curge acum. Rândurile de mai sus sunt doar gleznele muiate în mare ale nerăbdătorului înotător! Rămâneți pe CANCAN.RO, urmează dezvăluirile artistei, în exclusivitate, care-ți taie respirația!

Denisia Paliță nu va uita prea curând data de 9 aprilie 2013. Se întorcea de la slujba de Florii, se și împărtășise, și a trecut să-și vadă o prietenă. Să mai povestească, așa, ca fetele. A primit atunci mesajul, pe telefon. Mesajul în care era anunțată că unchiul ei a murit și a lăsat în urma lui o avere! Nu mai puțin de 12,5 milioane de dolari! Și Denisia, unica moștenitoare! Directoare de bancă s-a prezentat destinatara mesajului venit tocmai din Filipine. Atunci când a început să ”croșeteze” țeapa pe care o plănuise ca la carte.

”Sunt doamna Samsom Mary Ann. Vă scriu în legătură cu un bărbat, cetățean din țara dumneavoastră, domnul Gențian Paliță, care era proprietarul unei companii miniere de aur aici, în Filipine, și, de asemenea, unul dintre cei mai mari acționari ai băncii noastre, Phillippine National Bank. La 19 iulie 2007, domnul Gențian a deschis un cont privat de depozit fix în banca noastră și a depus în cont suma de 12.500.000 USD, în scopul deschiderii unei companii de producție de mașini, în țara dumneavoastră.

Dar a fost regretabil că domnul Gențian a fost printre victimele Covid, a murit în decembrie 2019. Defunctul domn Gențian nu a menționat niciun apropiat/moștenitor atunci când a deschis contul și a depus banii. Era văduv, nu avea copii și nu a menționat nicio rudă. Echipa mea de conducere a consiliului băncii nu are încă nicio informație despre acest lucru, ei nu știu despre cont și moartea lui, singurul motiv pentru care știam de asta este că sunt președintele și CEO-ul băncii și orice fel de tranzacție de acest fel trebuie confirmat de mine pentru a fi completat de managerul băncii. Așadar, în timp ce vă scriu, singurii oameni care știu de asta sunteți dvs, eu și managerul. Acum, căutăm cooperarea dumneavoastră”, este parte din uluitorul mesaj pe care Denisia Paliță l-a primit.

În care Mary Ann face, imediat, și împărțeala procentuală a moștenirii: 40 la sută Denisia Paliță și câte 30 ea și managerul băncii.

Cum a început calvarul pentru Denisia Paliță: 12.500.000 de dolari moștenire!

Pentru cântăreața de muzică populară începe calvarul. I se cere să vireze sume de bani, și deloc mici, într-un anumit cont. O face din start: 8.000 de dolari prima dată, pentru activarea contului, 2.500, a doua oară, pentru firma de avocatură pe care Mary Ann i-a propus-o, chipurile, ca totul să fie legal. Doar că femeia care s-a dat drept mare boss al Phillippine National Bank a început discuțiile, abundente chiar, pe mail și a tot cerut bani. Denisia avea să se oprească, la un moment dat.

(CITEȘTE ȘI: ROXANA VAȘNIUC, ȚEAPĂ DE ZILE MARI! A PROFITAT DE BUNĂTATEA EI ȘI APOI S-A FĂCUT NEVĂZUT: „AM AJUNS LA CAPĂTUL RĂBDĂRII”)

Artista a povestit, pentru CANCAN.RO, toată tărășenia. ”Pe 9 aprilie am fost la slujba de Florii și, apoi, m-am împărtășit. Asta o fac pentru că simt eu. De la biserică, în drumul către casă, am trecut pe la o prietenă, să o salut, să schimbăm câteva păreri. Am povestit, am râs, în timp ce mi-a intrat un mesaj pe messenger. Pagini întregi. În care mi se spunea că s-a luat legătura cu mine pentru că este directoarea unei bănci din Filipine, unul dintre directori, doamna respectivă îmi spune că, în urma reviziei lor în conturile și în documentele băncii, a găsit un document, de care, de altfel, dânsa știa, în care se regăsește un depozit de bani și că a fost răspunzătoare de acest depozit. Conducătorii băncii nu știau, dar ea știe că depunătorul, deținătorul contului, a decedat în 2019, de Covid.

A căutat peste tot, să găsească neam, să găsească nume, să găsească o coincidență. A ajuns la mine. A luat legătura cu mine, mi-a spus că totul va fi legal, să nu mă sperii de nimic, că n-am motive. Nu mi-a spus, atunci, că eu trebuie să particip cu bani. Mi-a spus că, în urma acestei descoperiri, pentru ca eu să intru în posesia acestor bani, va trebui să fiu de acord cu ea și cu colegul ei de bancă, un alt director manager. Adică, pentru că m-au descoperit și m-au găsit, să facem un procent în care să fie și ei părtași. Mi-a spus că ea vrea un procent de 30 la sută, colegul ei, tot atât, iar eu, 40 la sută. M-a întrebat dacă e corect, dacă sunt de acord. I-am spus că sunt de acord, dar că nu este coincidență de nume, ci este chiar unchiul meu”, spune Denisia.

A virat în conturi false 10.500 de euro

Care a început să vireze. Mail-urile curgeau insistent și convingător. I-a trimis chiar certificatul de deces al celui prezentat drept unchiul ei. Dar și certificatul de depozit bancar cu impresionanta sumă de 12.500.000 de dolari. Și multe altele. ”Am continuat conversația, mi-a spus să iau legătura urgent cu ea, pe nume Benjamin N., pe mail. Mi-a zis că mă va pune să urmez fiecare pas, fiecare demers, să fie ca la carte.

Eu am cerut de atunci să ajung în Filipine, dar mi-a spus că nu e nevoie de prezența mea acolo. Deși i-am spus că vreau să știu, până la urmă, ce se întâmplă. M-a rugat, însă, ca orice pas pe care-l fac, orice tranzacție, că s-a ajuns în scurt timp la discuția că trebuie să trimit bani, trebuie să i le comunic ei. Am fost de acord, atâta timp cât totul este sub tutelă legală.

A trecut foarte puțin timp până mi-a spus că, pentru a deveni moștenitor, trebuie să plătesc avocat. Mi-a dat avocat tot ea, o firmă de avocatură, taxa a fost de 2.500 de dolari. Cine o fi fost avocatul? Banii s-au dus în contul acelei persoane.

Mi-au scanat și mi-au trimis un certificat, cel de deces al unchiului meu, cu același nume ca mine, aceleași inițiale. Mi-a trimis certificat de moștenitor. Mi-a trimis certificatul de depozit, o sumă imensă, te sperie numai când auzi: 12,5 milioane de dolari!”, continuă povestea Denisia Paliță.

”Bun. După ce am trimis banii către avocat, am primit acte de la bancă și mi s-a spus că, într-un timp foarte scurt, trebuie să intru în posesia banilor. Că va începe să aibă loc tranzacția către mine, ca moștenitoare directă. Dar mi s-a mai comunicat că mai trebuie să trimit o altă sumă de bani prin care să activez contul. Suma de 7.950 de dolari. Mi s-a părut cam suspect. Dar am trimis. Am mai trimis 200 de dolari, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, au făcut parte din cheltuieli…”, povestește cântăreața de muzică Populară.

(NU RATA: ESCROCHERIE DE PESTE 9.000 DE EURO! CUM A FOST PĂCĂLITĂ O BĂTRÂNICĂ DIN SIBIU DE DOI INDIVIZI)

Escroaca i-a mai cerut 18.800 de dolari, comision și datorie veche a unchiului milionar

Brusc, a primit vestea că banca blochează transferul, dacă nu e virată suma de 18.000 de dolari! Comisionul din moștenire, dar și o așa-zisă datorie pe care o avea unchiul ei. Nu a mai făcut plata, și-a dat seama că e ceva în neregulă. Și a luat, atunci, decizia: să plece în Filipine!

”Banca, sau cine se află în spatele acestei escrocherii, mi-a trimis că-mi blochează tranzacția, transferul. Mi s-a spus că nu poate avea loc pentru că trebuie să plătesc comisionul de 0,01 din moștenire la depozitul bancar… Și mi s-a spus că pentru moștenirea pe care o am trebuie să plătesc în total 18.800 de dolari. Explicațiile au venit așa: comisionul de 0,01 la sută pentru depozitul bancar de 8.800 de dolari și 10.000, datorii avute de unchiul meu. Niște creanțe pe care nu le-a plătit, iar eu nu am acces la bani până nu plătesc cei 18.800 de dolari.

I-am spus celei cu care vorbeam să pună ea, că eu nu mai aveam de unde să mai iau bani. Și i-am spus că-i va recupera după ce ridic moștenirea. I-am spus că nu pentru bani alerg, vreau să fiu dusă la mormântul unchiului meu, dacă ajung în Filipine. I-am spus că vreau să vin acolo. Eu am găsit-o pe ea pe Facebook, cu unchiul meu în poză. Eu de unchiul meu nu mai știu nimic, nimic!

I-am spus că eu nu mai dau niciun ban, să nu mai pună presiune pe mine. Și i-am mai spus că, dacă e fraudă bancară, merg până în pânzele albe și va da socoteală legii. I-am mai spus că vreau să aflu cine este acest Paliță Gențian, numele din certificatul din deces. Nu a crezut că voi ajunge în Manila.

Ea mi-a trimis o chitanță fictivă cum că ea ar fi depus 8.800 de dolari, iar eu să-i depun pe ceilalți 10.000. Că să terminăm odată și să intrăm în posesia depozitului”, dezvăluie Denisia.

Și-a luat inima-n dinți și a plecat în Filipine. Avea să aibă un șoc!

Și-a luat concediu. A vorbit cu prietena ei cea mai bună și a rugat-o să o însoțească în Filipine. Ba chiar i-a cerut să o ajute cu bani. 10.000 de dolari a scos din bancă a ei amică, făcând un credit. Și chiar au plecat, cu escală la Dubai.

”Am luat biletele, dus-întors, încă 3.000 de euro, și am plecat la drum cu 10.000 de euro bani gheață. Bani pe care i-am împrumutat de la prietena mea, care a făcut credit special pentru mine.

Și am aterizat în Filipine! O mașină specială a venit și ne-a dus la hotelul unde făcuserăm rezervările. Am primit mesaj: hai, prietena mea, nu ai trimis banii? Și eu i-am scris: da, prietena mea, pe mâine, cu bine! Nu se aștepta să ajung acolo.

A doua zi ne-am dus direct la PNB, o filială care ne-a ieșit în față. Am ajuns la ghișeu, am prezentat actele. Am fost întrebată de unde le am. Am zis că de la avocați. Mi-au făcut copii după acele acte, certificat de deces, de moștenitor… Mi s-a zis că nu pot fi ajutată.

Am plecat de acolo, m-am dus la sediul central al băncii. În buricul Manilei. Am ajuns și acolo. Și m-am dus la ghișeu. Am aflat că nu există niciun depozit, că eu nu exist în acel cont, că nu există nicio dată de-a mea, nimic real nu este acolo. M-au trimis către Ambasada României.

Mi-a căzut fața, sufletul…Am ieșit și am plecat cu prietena mea la hotel. Și i-am scris doamnei respective. I-am spus să ne întâlnim, că eu sunt în Filipine, la Manila. `Dacă îți faci apariția în fața mea astăzi, mâine depun banii la prima bancă și are loc tranzacția totală. Dacă nu-ți faci apariția, mă duc și declar totul autorităților.`

Mi-a spus: dacă ești inteligentă, nu trebuie să fii curioasă. Mi-a mai spus că dacă mă duc la autorități, o să pic și eu pe lângă ea. I-am zis că eu i-am trimis ei banii, de la ea nu am primit nimic! Ea a continuat să-mi zică să trimit banii. Nu am trimis nimic. I-am zis că merg la Ambasada României. Și am mers.

Am fost acolo, am fost ascultată de o doamnă, a fost de părere că este o fraudă. Care m-a trimis la prima secție de Poliție. În drum am dat de o altă sucursală a băncii PNB. Am coborât, am intrat în bancă și, din nou, la ghișeu. M-a luat o doamnă la puricat, toate hârtiile. Mi-a explicat că acea doamnă Benjamin nu există nici ca directoare, nici ca nimic. S-a oprit la chitanțele mele de depunere. Și acum surpriza mare iese la suprafață. A găsit acolo depunerea mea financiară către un domn. Era în evidența băncii lor. Era client al băncii lor. L-a găsit, dar nu răspundea la telefon. Despre celelalte acte nu a putut spune dacă-s false sau adevărate. Toate actele. Nu s-a rezolvat nimic, am continuat drumul către aeroport. Am făcut actele, controalele, ne-am îmbarcat și am ajuns în România.

Am ajuns acasă, la Râmnicu Vâlcea, cu sentimentul că este făcătură, dar și că ar fi ceva adevărat, un adevăr ascuns, care trebuie scos la suprafață. Individa nu m-a mai contactat de atunci, deși i-am spus că voi merge la autorități și voi face toate plângerile”, a încheiat Denisia Paliță.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.