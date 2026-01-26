Când dragostea se oprea la pompă. Marina Dina și Alex Pițurcă, un cuplu care a făcut mult zgomot

Din arhiva CANCAN scoatem la lumină o fotografie uitată, dar deloc lipsită de savoare: Marina Dina și Alex Pițurcă, surprinși într-o pauză de drum, la o benzinărie. Era a doua „repriză” a relației lor – una cu reveniri, orgolii, glumițe bine plasate și suficientă vâlvă cât să țină tabloidele cu rezervorul plin. O poză mică, o poveste mare.

O fotografie, o benzinărie și un drum spre Târgu-Jiu

Imaginea îi prinde într-o ținută de primăvară, relaxați, ca doi oameni care tocmai au scăpat de trafic. Marina zâmbește larg, râde – genul de râs care spune că tocmai a mușcat dintr-o caterincă bună. Alex, atacantul de atunci al Pandurilor, pare omul care știe când să bage o glumă scurtă și eficientă. Benzinăria? Probabil o oprire „tehnică” pe drumul spre Târgu-Jiu. Relația? La a doua încercare, după un prim episod cu scântei.

La momentul respectiv, Marina Dina era omniprezentă în presa mondenă. Nu pentru subtilitate, ci pentru magnetism: televiziune, pictoriale, apariții, replici care prindeau. Tabloidele n-o urmăreau pentru tăceri, ci pentru bustul care făcea rating și pentru relațiile cu bărbați „cu posibilități”. De la cluburi la coperți, Marina știa să fie subiect. Iar fotbaliștii? Un capitol consistent din folclorul ei monden.

De partea cealaltă, Alex Pițurcă – fiul selecționerului Victor Pițurcă – juca atunci la Pandurii și era obișnuit cu presiunea: stadion, vestiar, presă. Relația cu Marina i-a adus un plus de reflectoare. A fost genul de cuplu care, fără să vrea, făcea știri doar ieșind din casă.

„Sedusă și abandonată”? Episodul care a lăsat urme

Prima încercare n-a mers unsă. Sursele vremii vorbeau despre o noapte la piscină urmată de tăcere radio. Telefonul sună, răspunsul nu vine – clasicul tabloid „sedusă și abandonată”. Marina n-a pus la suflet (așa se spune), iar relația a fost reluată. Fotografia de la benzinărie e dovada: round two, cu zâmbete și relaxare.

A doua perioadă i-a prins prin cluburi, cine romantice, apariții publice calculate sau deloc. Marina știa scena, Alex știa jocul. Presa a notat tot: împăcări, ieșiri nocturne, ironii. A fost o relație trăită pe fast-forward, bună de titluri și de comentarii.

În aceeași perioadă, Marina era „asistenta” din „Răi da’ buni”, cu notorietate venită din prietenia cu Mihai Morar, din pictoriale (inclusiv Playboy) și dintr-o sinceritate care, uneori, mușca. A vorbit despre limite, despre maturizare, despre dorința de a fi văzută și altfel. Dar presa a preferat să numere bancnotele cu care își „acoperea” sânii la evenimente și să urmărească relațiile cu bărbați bogați.

Relația cu Pițurcă n-a fost scutită de gelozii și tensiuni. Au existat conflicte colaterale, inclusiv la locul de muncă al Marinei, când declarații sau înregistrări au pus-o în situații stânjenitoare. Marina a tăiat prietenii, a ridicat ziduri, a mers mai departe. Tabloidele au empatizat când au apărut problemele de sănătate și plecarea ei lacrimogenă din emisiune.

Final de drum: ce s-a ales de Marina Dina și Alex Pițurcă după poveste

După ce relația s-a consumat public, intens și fără filtru, drumurile Marinei Dina și ale lui Alex Pițurcă s-au separat definitiv. Fără reveniri, fără nostalgii afișate, fără „mai vedem”. A fost genul de despărțire care, paradoxal, a pus ordine în viețile amândurora.

Pentru Marina, ruptura a coincis cu o schimbare radicală de traiectorie. După ani în care fusese prezentă aproape zilnic pe micile ecrane, în paginile tabloidelor și în imaginarul monden, a ales să se retragă.

A părăsit televiziunea, a plecat în Italia, unde a studiat managementul modei și al bunurilor de lux, încercând să se reinventeze într-un mediu complet diferit. Întoarcerea în țară a fost urmată de o perioadă de discreție totală, ruptă de apariții mondene și de expunere publică.

Viața personală i s-a așezat și ea într-un registru diferit. Marina s-a căsătorit, a devenit mamă de gemeni, iar după un mariaj de aproximativ zece ani a ales divorțul, descris chiar de ea drept o decizie grea, dar necesară. A urmat o relație de tranziție, apoi o perioadă de singurătate asumată.

Astăzi, Marina Dina este departe de imaginea de „asistentă TV” sau „iepuraș Playboy”. Practică yoga, se formează ca instructor, vorbește despre echilibru, limite și reconstrucție personală. Nu mai caută lumina reflectoarelor deși uneori pare să-i ducă dorul.

Alex Pițurcă: discreție, relații complicate și viață fără scenă

Pentru Alex Pițurcă, despărțirea de Marina a fost începutul unei retrageri din zona mondenă. Deși numele său a mai apărut în presă, el nu a devenit niciodată un personaj constant. A preferat discreția, evitând declarațiile și explicațiile publice.

Ulterior, a avut relații mediatizate, cea mai cunoscută fiind cea cu Christina Ich, alături de care are un copil. Relația lor a fost, la rândul ei, marcată de despărțiri, împăcări și tensiuni, iar separarea finală a fost intens comentată. După acel episod, Alex a apărut sporadic în presă, mai ales prin prisma mesajelor melancolice postate pe rețelele sociale, care sugerau un parcurs emoțional complicat.

Departe de fotbalul mare și de gloria tatălui său, Alex Pițurcă a rămas un personaj al marginilor showbizului, prezent, dar niciodată central. Un om care a trăit suficient sub lupă cât să știe că liniștea valorează mai mult decât expunerea.

N-a fost o poveste frumoasă. N-a fost una sănătoasă. Dar a fost intensă, zgomotoasă și imposibil de ignorat. Iar finalul – cu doi oameni care au ales drumuri complet diferite – spune poate mai mult decât toate certurile, geloziile și nopțile din Bamboo.

