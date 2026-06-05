Când începe Postul Sfinților Petru și Pavel în 2026. Perioada de postire va dura 21 de zile

În fiecare an, la data de 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Înaintea acestei mari sărbători religioase, credincioșii parcurg perioada de post dedicată celor doi apostoli, cunoscută și sub denumirea populară de „Postul Sânpetrului”.

Acest post, care face parte dintre cele patru perioade importante de postire din calendarul ortodox, este dedicat pregătirii sufletești prin rugăciune, cumpătare și apropiere de valorile creștine.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din anul 2026 marchează un timp de reculegere și disciplină spirituală pentru credincioși, în vederea întâmpinării sărbătorii din 29 iunie.

Cine au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sfinții Apostoli Petru și Pavel ocupă un loc aparte în tradiția creștină. Ei sunt recunoscuți pentru contribuția esențială la răspândirea credinței în primele veacuri ale Bisericii. În fiecare an, la 29 iunie, Biserica Ortodoxă le dedică o sărbătoare deosebită, în semn de respect și recunoștință pentru activitatea lor misionară și pentru sacrificiul suprem pe care l-au făcut pentru Hristos.

Deși au avut origini, educație și experiențe de viață diferite, cei doi apostoli au avut aceeași chemare. Aceștia au fost predestinați să vestească mesajul creștin și să întărească comunitățile de credincioși. Importanța lor în istoria creștinismului le-a adus supranumele de „temelii ale Bisericii”. Cinstirea lor este precedată de o perioadă specială de post și pregătire spirituală.

Prin rugăciune, înfrânare și reflecție, credincioșii se pregătesc să întâmpine sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, urmând exemplul de credință, curaj și dăruire lăsat de aceștia generațiilor de creștini.

Sfântul Apostol Petru – primul episcop al Romei

Sfântul Apostol Petru, cunoscut înainte de chemarea sa la apostolie sub numele de Simon, provenea din Galileea și era pescar de meserie. Originar din Betsaida, localitate aflată în apropierea Lacului Ghenizaret, el a devenit unul dintre cei mai apropiați ucenici ai lui Iisus Hristos și este considerat primul episcop al Romei.

Sfântul Apostol Petru a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. El a fost fiul lui Iona și fratele Sfântului Apostol Andrei. Considerat unul dintre cei mai apropiați ucenici ai Mântuitorului, el a primit numele Petru („piatră”). A propovăduit Evanghelia în special în rândul evreilor și este asociat, potrivit tradiției creștine, cu primul scaun episcopal al Romei.

Sfântul Apostol Pavel – „apostolul neamurilor”

Sfântul Apostol Pavel, cunoscut înainte de convertire sub numele de Saul din Tars, provenea dintr-o familie iudaică. Deși inițial a persecutat creștinii, după convertirea sa a devenit unul dintre cei mai importanți propovăduitori ai credinței creștine.

Chiar dacă nu a făcut parte din cei doisprezece apostoli, rolul său esențial în răspândirea Evangheliei i-a adus supranumele de „Apostolul neamurilor”.

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