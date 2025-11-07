Acasă » Știri » Când intră banii pe cardurile sociale în decembrie 2025. Dragoș Pîslaru a făcut anunțul mult așteptat

Când intră banii pe cardurile sociale în decembrie 2025. Dragoș Pîslaru a făcut anunțul mult așteptat

De: Irina Rasoveanu 07/11/2025 | 20:21
Când intră banii pe cardurile sociale în decembrie 2025. Dragoș Pîslaru a făcut anunțul mult așteptat
Ajutor de la stat de Crăciun/ Sursa foto: Facebook, Arhivă CANCAN

Vești bune pentru unii români! Persoanele care primesc ajutor financiar în perioada sărbătorilor, prin intermediul cardurilor sociale, se vor bucura mai repede de bani. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a făcut anunțul mult așteptat. Află, în articol, când se vor vira sumele aferente!

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis că peste un milion de carduri sociale au fost deja alimentate, iar alte 200.000 se află în proces de distribuire prin Poșta Română. Dragoș Pîslaru a asigurat persoanele vulnerabile care primesc acest ajutor că banii vor intra în decembrie, înainte de Crăciun, astfel încât să își poată cumpăra alimentele de bază necesare pentru sărbători.

„Cardurile de alimente vor avea două încărcări în anul acesta. Prima încărcare am făcut-o deja. Peste un milion de carduri au fost încărcate şi aceste plăţi au fost făcute luna trecută. A doua plată de 125 de lei este în luna decembrie, aşa cum am anunţat. Folosesc această ocazie pentru a face nişte precizări care sunt importante”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Ce se întâmplă cu cardurile sociale din 2026

Statul oferă acest ajutor doar persoanelor care se încadrează în noile praguri de venit și care pot demonstra o situație socială dificilă. Banii sunt încărcați pe carduri sociale și pot fi folosite exclusiv pentru cumpărarea de produse alimentare și bunuri de strictă necesitate din magazinele partenere.

Cardurile sociale sunt distribuite direct la domiciliile beneficiarilor de către Poșta Română. Ulterior, ele trebuie activate, iar sumele se încarcă automat. Programul continuă atât în 2026, cât și în 2027.

Totuși, numărul beneficiarilor s-a redus considerabil față de anii trecuți. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat că scăderea se datorează înăspririi criteriilor de eligibilitate. La finalul anului 2024, au fost adoptate mai multe modificări legislative.

De asemenea, Dragoș Pîslaru a transmis că, începând din 2026, se va implementa un sistem de verificare directă. Echipe mixte formate din asistenți sociali, cadre medicale și reprezentanți ai autorităților locale vor merge din casă în casă și vor stabili dacă beneficiarii respectă cu adevărat criteriile programului.

„Aceste echipe ar urma să meargă acasă la persoanele vulnerabile şi să le ajute cu tot ce are statul ca servicii şi programe, inclusiv alimente şi servicii medicale”, a explicat Dragoș Pîslaru.

