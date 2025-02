Când își va putea vedea copilul Alex Dobrescu, de fapt. Cristina Cioran: „Îmi pare rău că nu va putea fi și el prezent la naștere”

Cristina Cioran se pregătește să devină mamă pentru a doua oară și își va aduce pe lume băiețelul chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie. Cu toate acestea, tatăl copilului, Alex Dobrescu, nu va putea fi prezent la naștere, deoarece ordinul de restricție emis împotriva lui este încă în vigoare. Cei doi se vor putea reuni abia pe 24 februarie, de Dragobete, când interdicția va expira.

Actrița, care este însărcinată în 37 de săptămâni, așteaptă cu emoție momentul în care își va ține în brațe băiețelul, pe care a decis să-l numească Ioan. Vedeta și-a dorit enorm acest copil și spune că momentul nașterii este unul special.

CITEȘTE ȘI: Se împacă Cristina Cioran cu Alex Dobrescu?! Dezvăluiri neașteptate, înainte de a-l aduce pe lume pe cel de-al doilea copil al cuplului

Deși Cristina Cioran se pregătește pentru un moment fericit, fostul său partener, Alex Dobrescu, nu va putea fi alături de ea la naștere. Ordinul de restricție care îi interzice să se apropie de actriță și de fiica lor, Ema, este încă valabil, iar acesta va expira abia pe 24 februarie. Abia atunci, tatăl își va putea vedea pentru prima dată băiețelul și își va reîntâlni fiica.

„Am început să îi amenajez camera micuțului. Alex nu poate comunica cu mine direct pentru că nu are voie, ia legătura cu mine prin cineva. El va scăpa de acest ordin de restricție de Dragobete. Nu am ce să vorbesc. Va veni să își cunoască copilașul. Ne va face o vizită atunci. Nu am pregătit această întâlnire.

Cred că va fi emoționantă pentru că el o va revedea pe Ema. Nu vreau să cresc copiii singură, cred în prezența ambilor părinți. Copiii au nevoie de mami și de tati. Am emoții cu nașterea, îmi pare rău că nu va putea fi și el prezent la naștere. Mă concentrez acum pe copil, el e cel mai important.”, a mai povestit Cristina Cioran.