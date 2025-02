Cristina Cioran numără orele până când va naște, dar se teme de un singur lucru: ”L-am rugat pe doctor să facă o minune!”

Cristina Cioran numără zilele până la naștere, dar nu fără emoții! Vedeta, care urmează să aducă pe lume un băiețel pe care îl va numi Ioan, se confruntă cu temeri puternice și a făcut un apel disperat către medicul său. După o primă naștere prematură, experiența trecută a lăsat urme adânci, iar acum are o singură dorință! CANCAN.RO are toate detaliile!

Cristina Cioran nu a uitat clipele de coșmar din 2021, când fiica ei, Ema, a venit pe lume cu două luni înainte de termen, iar ea a trăit cu sufletul la gură până când medicii au stabilizat-o. Acum, însărcinată din nou, actrița are o dorință uriașă, pe care i-a mărturisit-o deja medicului care îi va asista nașterea.

„Am stat cuminte sarcina asta, pentru că a fost grea. Nu am avut contracții false. Săptămâna viitoare mergem la medic și stabilim exact ziua, sper să fie tot în cursul săptămânii, l-am rugat pe medic să facă o minune! Nu vreau să mai nasc în weekend, am rămas cu traume de la prima naștere, nu mai vreau, cu toate că și eu m-am născut duminica. Mi-a marcat viața! I-am spus medicului să nu își ia concediu, să nu își ia libere, ca să nasc tot cu el. Este medicul de la Spitalul Universitar cu care am născut-o pe Ema”, a declarat Cristina Cioran.

Viața sentimentală a fostei prezentatoare a fost presărată cu momente tensionate. După despărțirea de Alex Dobrescu a fost emis un ordin de protecție împotriva acestuia, dar care a fost încălcat. Cu toate acestea, Cristina pare dispusă să lase trecutul în urmă și să se concentreze pe venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

„Momentan, ordinul de protecție este în vigoare, dar, când va expira, Alex va veni să-l cunoască pe băiat, să o vadă pe Ema. O să vedem ce va fi între noi, nu vreau să-mi fac planuri acum despre ce va fi, mergem cu valul. Am suferit prea mult și am rămas precaută. Prioritatea mea acum este alta: să nasc în siguranță, fără să mă afecteze emoțiile negative”, ne-a mai declarat Cristina Cioran.

Cristina Cioran: ”M-am născut ca să fiu mamă!”

Fosta prezentatoare este convinsă, de asemenea, că este pregătită să facă față cu brio noii dinamici. Este încrezătoare în puterile ei și, deși momentan primește ajutor de la mama ei, crede că se va descurca singură, chiar și cu doi copii.

„În perioada asta mama mea m-a ajutat, a stat cu Ema, s-a jucat cu ea, are foarte multă răbdare, astfel încât eu să nu depun efort. Va mai sta câteva zile după ce nasc, va petrece timp cu Ema, ca să nu se simtă neglijată, iar apoi va pleca. Voi rămâne doar eu cu amândoi. Eu m-am născut să fiu mamă, nu mi-e frică de greu, mă descurc să cresc și singură doi copii dacă e nevoie”, spune vedeta cu hotărâre.

Cu toate provocările din viața ei, Cristina rămâne optimistă și își pune toată energia în pregătirea pentru venirea pe lume a lui Ioan. Băiețelul, spune ea, îi seamănă perfect! „Are gura ca a mea, așa mi se pare. Și dacă Ema seamănă cu Alex, uite că băiețelul seamănă cu mine. Bine, nici nu mai contează, important e să fie sănătos!”.

În ciuda tuturor greutăților, Cristina Cioran se pregătește să întâmpine cel mai frumos moment al vieții sale: nașterea fiului său. Rămâne de văzut dacă dorința ei de a evita o naștere în weekend va deveni realitate sau dacă destinul îi pregătește o surpriză!

