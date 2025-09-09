Când îți poți lua legal zilele de concediu restante din 2024

Finalul anului aduce, pe lângă sărbători și agitație, și momentul în care mulți angajați își dau seama că nu și-au folosit toate zilele de concediu de odihnă. Această situație ridică întrebarea: ce se întâmplă cu zilele nefolosite și până când le poți recupera legal?

Multe persoane amână concediul din motive de muncă sau proiecte urgente, iar la finalul anului constată că au acumulat zile neefectuate. Deși tentația de a le “sări” peste poate fi mare, legislația protejează dreptul angajaților la odihnă. În plus, planificarea concediului nefolosit poate preveni burnout-ul și menține un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală.

Când îți poți lua legal zilele de concediu

Conform Codului Muncii, dreptul la concediu de odihnă anual este garantat tuturor salariaților, aceștia neputând să renunțe la el, să îl cedeze sau să îl limiteze. Mai exact, Articolul 144 prevede că:

Salariații nu pot renunța la concediul legal sau să-l transforme în altceva fără acordul angajatorului.

În ceea ce privește efectuarea și compensarea concediului, acesta trebuie efectuat în fiecare an. În cazul în care un angajat nu își poate lua concediu din motive justificate, acesta le poate folosi în următoarele 18 luni. Mai exact, Articolul 146 prevede că:

Dacă un angajat nu poate lua integral sau parțial concediul din motive justificate, angajatorul este obligat să-i acorde zilele neefectuate în următoarele 18 luni, cu acordul salariatului.

Compensarea în bani a concediului neefectuat este permisă doar dacă încetează contractul de muncă.

Aplicând aceste prevederi la anul 2024, zilele de concediu neefectuate pot fi solicitate și efectuate până pe 30 iunie 2026. Practic, ai la dispoziție aproape un an și jumătate după 2025 pentru a-ți programa și folosi concediul neefectuat.

