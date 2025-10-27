Când îți primești toți banii înapoi pentru vacanța stricată. Singura condiție impusă de CJUE

După ce vacanța all inclusive (pentru care au plătit circa 2.000 de euro) a doi turiști din Polonia s-a transformat într-un dezastru, Curtea Justiției Uniunii Europene (CJUE) a decis ca, în astfel de cazuri, turiștii să fie despăgubiți integral. Iată care sunt condițiile!

Experiența dezastruoasă a celor doi turiști din Polonia a făcut înconjurul lumii. După ce au achiziționat o vacanță all inclusive într-un hotel de 5 stele din Albania, în valoare de aproximativ 2.000 de euro (cazare, masă completă și acces la facilitățile hotelului, piscine și promenada de pe malul mării), polonezii au avut parte de un concediu complet ratat.

La scurt timp după sosirea turiștilor în hotelul de 5 stele, reprezentații albanezi au decis să demoleze cele două piscine din complex și promenada de pe malul mării – ca urmare a unei decizii administrative de desființare a construcțiilor respective.

Când îți primești toți banii înapoi pentru vacanța stricată

Demolările au avut loc timp de 4 zile (între orele 07:30 și 19:30), zile în care turiștii au avut interzis în acea zonă. Pe lângă disconfortul generat de aceste schimbări, în ultimele 3 zile petrecute de turiști în Albania au început lucrările pentru construcția unui nou etaj al hotelului. Materialele folosite la construcție au fost cărate cu lifturile destinate oaspeților.

Ba mai mult, cei doi au mai reclamat și faptul că mesele se serveau cu întârzieri mari iar gustarea de după-amiază – din pachetul „all inclusive” – a fost scoasă complet. Turiștii polonezi au dat în judecată agenția de turism cu care colaboraseră, solicitând despăgubiri de circa 5.346 de euro. Agenția a refuzat însă această plată, susținând că demolările din hotel au fost inițiate de autoritățile albaneze, motiv pentru care agenția nu își asumă nicio răspundere.

În urma acestui caz, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că agențiile de turism pot fi scutite de posibile despăgubiri/răspunderi doar în cazul în care dovedesc că neplăcerile au fost cauzate de factori externi, pe care agenția nu îi poate controla și pe care nu îi poate anticipa.

De asemenea, în cazul în care serviciile incluse în pachetul vândut de agenția de turism nu sunt furnizate în conformitate cu contractul, turiștii au dreptul să primească o restituire integrală a banilor.

Cu alte cuvinte, atunci când accesul la facilități, liniștea, siguranța sau calitatea mediului sunt serios afectate, iar vacanța își pierde scopul pentru care a fost achiziționată, turiștii au dreptul să primească banii înapoi – chiar dacă în unele situații au beneficiat de unele servicii (ex: cazare și mese).

