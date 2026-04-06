Când liniștea dispare și porțile se închid – Noua reședință a lui William și Kate stârnește controverse

Mutarea lui William și Kate la Forest Lodge, în Windsor Great Park, a adus cu sine măsuri stricte de securitate, acces restricționat și nemulțumirea localnicilor, care acuză pierderea liniștii și îngrădirea spațiului public în favoarea familiei regale.

Val de nemulțumiri în rândul localnicilor.

Pentru unii, a locui în apropierea viitorilor regi ai Marii Britanii ar fi o onoare. Pentru alții, însă, prezența lui William și Kate Middleton ca vecini este departe de a fi un motiv de bucurie. După ce au părăsit Adelaide Cottage pentru mult mai retrasul Forest Lodge, situat în Windsor Great Park, prințul și prințesa de Wales au provocat o adevărată undă de șoc în comunitatea locală, potrivit Vanity Fair.

Problema nu ține de vreo ostilitate față de monarhie, ci de consecințele foarte concrete ale mutării: securitate sporită, acces restricționat în zone care înainte erau deschise publicului și dispariția liniștii care definea parcul.

Forest Lodge, evaluată la aproximativ 16 milioane de lire sterline, dispune de opt dormitoare și este înconjurată de aproape 25 de hectare de teren, o suprafață considerabil mai mare decât cea a fostei reședințe a familiei. Odată cu sosirea lor, mai multe porțiuni din parc au fost închise, pentru a garanta intimitatea și siguranța familiei regale — decizie care i-a nemulțumit profund pe locuitorii din zonă.

Un gest egoist – nemulțumirile vecinilor ies la suprafață

O localnică din Windsor, care locuiește vizavi de Forest Lodge, a declarat pentru ziarul Mirror că mutarea familiei regale este o decizie „egoistă”. Ea a explicat că măsurile de securitate au schimbat radical atmosfera parcului. Zona verde și liniștită de odinioară a fost invadată de agenți de poliție, camere de supraveghere, șanțuri săpate în pământ și garduri vii ridicate recent. Potrivit aceleiași surse, a fost instituită o zonă de excludere de aproximativ 3,7 kilometri în jurul reședinței, iar orice persoană surprinsă că încalcă perimetrul riscă să fie reținută de poliție.

Nemulțumirea generală a crescut după ce două familii care locuiau în case de tip cottage din apropiere au fost evacuate, iar un centru educațional pentru copii privind mediul înconjurător a fost închis pentru că se afla în zona privatizată. „E scandalos să îngrădești o suprafață atât de mare de teren public spre beneficiul unui singur cuplu”, a spus localnica, indignată. „Și nu vorbim aici de o familie care nu are alte variante.”

Întrebări rămase fără răspuns – Palatul tace

Reprezentanții Palatului Kensington nu au comentat situația. În schimb, Crown Estate, instituția publică ce administrează terenul, a transmis că încearcă să reducă impactul asupra comunității și a celor care frecventau parcul. Aceasta a declarat că va colabora cu organizații de protecție a mediului pentru a identifica locații alternative pentru activitățile afectate de mutarea familiei regale.

Rămâne de văzut dacă William și Kate vor ignora nemulțumirile vecinilor sau dacă vor fi nevoiți să își caute o altă reședință regală.

