Acasă » Știri » Când moda mușcă din realitate: Vlădău, Drafta și leopardul care a făcut istorie

Când moda mușcă din realitate: Vlădău, Drafta și leopardul care a făcut istorie

De: Paul Hangerli 30/12/2025 | 23:10
Când moda mușcă din realitate: Vlădău, Drafta și leopardul care a făcut istorie
Bogdan Vlădău și Mihaela Drafta, sursa- CanCan.ro

CanCan.ro a găsit o poză veche de 15 ani. Scoasă din arhivele prăfuite ale mondenității, ne arată o perioadă în care moda era curajoasă, iubirea era flexibilă, iar slipii pentru bărbați se lansau cu șampanie și speranță. Ea – creatoare de modă cu idei mari. El – fotomodel cu viitor luminos. Împreună – o combinație care părea să țină cât o colecție de sezon.

Leopardul întâlnește vulpea și moda scapă de sub control

Fotografia îi surprinde pe cei doi la un eveniment monden, într-o epocă în care lumea bună încă se poza cu blitzul pe ochi și cu optimismul în buzunar. O perioadă în care cluburile aveau personalitate, oamenii aveau curaj vestimentar, iar stilul nu se negocia cu nimeni. Erai cool sau nu erai deloc. Mihaela Drafta, impunătoare, teatrală, cu un outfit care pare rupt dintr-o piesă experimentală de teatru fashion. De jos în sus, ținută de nuntă clasică, gen „Foto Gigi, pachet complet cu ramă aurie și poză bonus pentru nași”.Negru, drapaj serios, pânză pe piciorul coloanei de marmură, solemnitate văduvă care urmează să intre la altar. Fix până la talie.

De la mijloc în sus junglă. Leopard autentic, de plastic, stil Ferentari meets Milano Fashion Week. Nu glumim, nu exagerăm, nu e metaforă. E LEOPARD adevărat, de plastic plastic, pe afară vopsit gardul înăuntru leopardul, pus acolo cu intenție, ca un statement. Nu de modă, ci de caracter. Genul de piesă care nu întreabă dacă se potrivește, ci anunță că a venit. Iar ca să fie contrastul complet, în mână – o blană. Naturală. De vulpe, probabil. Că dacă tot e spectacol, să fie cu animale diferite, nu ne încurcăm. Să fie biodiversitate, nu monotonie.

Pe scurt: jos mireasă, sus safari și vânătoare în Carpați. Un concept pe care doar cineva cu nerv și cu încredere totală în sine îl putea scoate din casă fără să clipească.
Vlădău? Mult mai cuminte. Aproape timid prin comparație. Costum negru, croială ok, nimic de reproșat, până ajungi la pantofi. Maro. Apăruți din peisaj ca o virgulă pusă greșit într-o frază bună. Genul de pantofi care te fac să te întrebi: „Chiar n-a zis nimeni nimic înainte să plece?”

Cămașă roz – acceptabil, era moda. Nimeni nu judecă, era perioada în care rozul era considerat curajos, nu suspect. Per total, genul de bărbat care zice „da, iubito” înainte să afle ce urmează să poarte. Sau unde merge. Sau ce reprezintă evenimentul. Privindu-i, ai senzația că urmează să lanseze fie o colecție, fie un conflict, fie ambele. Un cuplu în care creativitatea fierbe, iar liniștea nu are loc la masă. Se simte din poză că nimic nu e stabil, totul e intens, totul e „acum”. Și, cum viața bate podiumul, fix asta s-a și întâmplat.

Bogdan Vlădău și Mihaela Drafta, sursa- CanCan.ro

De la slipi, dragoste și afaceri, la „single pe Facebook”

Pe vremea aceea, Bogdan Vlădău și Mihaela Drafta erau cuplul cool al momentului. El – fotomodel, bine făcut, cu priză la public și mers sigur pe podium. Ea – creatoare de modă cu viziune, nerv artistic și un simț al spectacolului care nu lăsa loc de jumătăți de măsură. Împreună au lansat MOB, brandul de lenjerie masculină care promitea să schimbe felul în care românul se uită la slip. Și nu oricum.

Evenimentele lor erau adevărate show-uri: prezentări cu modele, jacuzzi, sărituri în piscină, poze glossy, invitați de fiță și o atmosferă de „suntem aici ca să facem istorie”. Era perioada în care lumea bună se aduna la lansări, presa scria cu entuziasm despre „noua senzație din fashion”, iar totul părea să meargă uns.
În paralel, cei doi erau nelipsiți unul din viața celuilalt. Sală împreună, apariții împreună, declarații calde și zâmbitoare: „suntem prieteni foarte buni”, „ne înțelegem perfect”, „petrecem tot timpul împreună”. Traducere liberă: suntem cuplu, dar nu vrem să ne speriem singuri spunând asta prea tare.

Numai că, așa cum se întâmplă adesea când amesteci dragostea cu moda, businessul și orgoliile creative, lucrurile s-au destrămat elegant. Fără scandal mare, fără uși trântite. El a anunțat pe Facebook că e single. Ea a postat melodii vesele și a apărut la brațul altui domn. Presa a mirosit ruptura instant. Publicul a confirmat-o fără milă. Ea a mers mai departe, senină, cu proiectele și viața ei. El – la fel, dar cu un status mai sincer și ceva mai multă liniște în declarații. Dintr-un cuplu de podium au devenit două personaje cu drumuri diferite, fiecare pe scena lui.

Poza aceea rămâne, însă, o capsulă a timpului. O dovadă că moda trece, iubirile se schimbă, dar stilul rămâne, chiar și când e leopard peste dantelă. Ea – creatoare, intensă, cu idei cât un podium. El – model, relaxat, ușor luat de val. Și undeva, între o blană de vulpe, o pereche de pantofi nepotriviți și un slip numit MOB, s-a scris o mică poveste din Bucureștiul anilor 2000.

Citește și: CANCAN.RO i-a provocat pe Dan Negru, Bogdan Vlădău sau Adi Nartea! S-au “spovedit” la final de 2025: “A fost ceva rău”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Știri
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Știri
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor ...
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia”
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ...
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Vezi toate știrile
×