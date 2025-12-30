Când moda mușcă din realitate: Vlădău, Drafta și leopardul care a făcut istorie

CanCan.ro a găsit o poză veche de 15 ani. Scoasă din arhivele prăfuite ale mondenității, ne arată o perioadă în care moda era curajoasă, iubirea era flexibilă, iar slipii pentru bărbați se lansau cu șampanie și speranță. Ea – creatoare de modă cu idei mari. El – fotomodel cu viitor luminos. Împreună – o combinație care părea să țină cât o colecție de sezon.

Leopardul întâlnește vulpea și moda scapă de sub control

Fotografia îi surprinde pe cei doi la un eveniment monden, într-o epocă în care lumea bună încă se poza cu blitzul pe ochi și cu optimismul în buzunar. O perioadă în care cluburile aveau personalitate, oamenii aveau curaj vestimentar, iar stilul nu se negocia cu nimeni. Erai cool sau nu erai deloc. Mihaela Drafta, impunătoare, teatrală, cu un outfit care pare rupt dintr-o piesă experimentală de teatru fashion. De jos în sus, ținută de nuntă clasică, gen „Foto Gigi, pachet complet cu ramă aurie și poză bonus pentru nași”.Negru, drapaj serios, pânză pe piciorul coloanei de marmură, solemnitate văduvă care urmează să intre la altar. Fix până la talie.

De la mijloc în sus junglă. Leopard autentic, de plastic, stil Ferentari meets Milano Fashion Week. Nu glumim, nu exagerăm, nu e metaforă. E LEOPARD adevărat, de plastic plastic, pe afară vopsit gardul înăuntru leopardul, pus acolo cu intenție, ca un statement. Nu de modă, ci de caracter. Genul de piesă care nu întreabă dacă se potrivește, ci anunță că a venit. Iar ca să fie contrastul complet, în mână – o blană. Naturală. De vulpe, probabil. Că dacă tot e spectacol, să fie cu animale diferite, nu ne încurcăm. Să fie biodiversitate, nu monotonie.

Pe scurt: jos mireasă, sus safari și vânătoare în Carpați. Un concept pe care doar cineva cu nerv și cu încredere totală în sine îl putea scoate din casă fără să clipească.

Vlădău? Mult mai cuminte. Aproape timid prin comparație. Costum negru, croială ok, nimic de reproșat, până ajungi la pantofi. Maro. Apăruți din peisaj ca o virgulă pusă greșit într-o frază bună. Genul de pantofi care te fac să te întrebi: „Chiar n-a zis nimeni nimic înainte să plece?”

Cămașă roz – acceptabil, era moda. Nimeni nu judecă, era perioada în care rozul era considerat curajos, nu suspect. Per total, genul de bărbat care zice „da, iubito” înainte să afle ce urmează să poarte. Sau unde merge. Sau ce reprezintă evenimentul. Privindu-i, ai senzația că urmează să lanseze fie o colecție, fie un conflict, fie ambele. Un cuplu în care creativitatea fierbe, iar liniștea nu are loc la masă. Se simte din poză că nimic nu e stabil, totul e intens, totul e „acum”. Și, cum viața bate podiumul, fix asta s-a și întâmplat.

De la slipi, dragoste și afaceri, la „single pe Facebook”

Pe vremea aceea, Bogdan Vlădău și Mihaela Drafta erau cuplul cool al momentului. El – fotomodel, bine făcut, cu priză la public și mers sigur pe podium. Ea – creatoare de modă cu viziune, nerv artistic și un simț al spectacolului care nu lăsa loc de jumătăți de măsură. Împreună au lansat MOB, brandul de lenjerie masculină care promitea să schimbe felul în care românul se uită la slip. Și nu oricum.

Evenimentele lor erau adevărate show-uri: prezentări cu modele, jacuzzi, sărituri în piscină, poze glossy, invitați de fiță și o atmosferă de „suntem aici ca să facem istorie”. Era perioada în care lumea bună se aduna la lansări, presa scria cu entuziasm despre „noua senzație din fashion”, iar totul părea să meargă uns.

În paralel, cei doi erau nelipsiți unul din viața celuilalt. Sală împreună, apariții împreună, declarații calde și zâmbitoare: „suntem prieteni foarte buni”, „ne înțelegem perfect”, „petrecem tot timpul împreună”. Traducere liberă: suntem cuplu, dar nu vrem să ne speriem singuri spunând asta prea tare.

Numai că, așa cum se întâmplă adesea când amesteci dragostea cu moda, businessul și orgoliile creative, lucrurile s-au destrămat elegant. Fără scandal mare, fără uși trântite. El a anunțat pe Facebook că e single. Ea a postat melodii vesele și a apărut la brațul altui domn. Presa a mirosit ruptura instant. Publicul a confirmat-o fără milă. Ea a mers mai departe, senină, cu proiectele și viața ei. El – la fel, dar cu un status mai sincer și ceva mai multă liniște în declarații. Dintr-un cuplu de podium au devenit două personaje cu drumuri diferite, fiecare pe scena lui.

Poza aceea rămâne, însă, o capsulă a timpului. O dovadă că moda trece, iubirile se schimbă, dar stilul rămâne, chiar și când e leopard peste dantelă. Ea – creatoare, intensă, cu idei cât un podium. El – model, relaxat, ușor luat de val. Și undeva, între o blană de vulpe, o pereche de pantofi nepotriviți și un slip numit MOB, s-a scris o mică poveste din Bucureștiul anilor 2000.

