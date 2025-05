Când se retrage de pe scenă Maria Constantin și cu ce se va ocupa, apoi? Nimeni nu s-a gândit că o va face așa de repede! ”Despre asta e vorba, cu asta rămânem în viață!”

Maria Constantin a tras lozul câștigător cu Robert Stoica. Aflată la cel de-al treilea mariaj, artista este fericită și se bucură de prosperitate pe plan profesional. Cuplul face bani frumoși cu pensiunea de la Curtea de Argeș, iar recent au mai făcut o investiție pe malul lacului Snagov. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, cântăreața ne-a dezvăluit planul de a transforma vila într-un resort, precum și schimbarea pe care o are în vedere în jurul vârstei de 50 de ani.

Maria Constantin recunoaște că doarme puțin, dar trage tare cu cântările pentru bunăstarea familiei. Peste vreo 12 ani vrea să se ocupe de bunul mers al afacerilor și să călătorească în tihnă, visând la o viață boemă în locul ritmului alert în care trăiește de ani buni.

Maria Constantin: „Asta nu înseamnă că renunț la folclor”

CANCAN.RO: Cum merge partea profesională? Faci și muzică, te ocupi și de pensiune?

Maria Constantin: Partea profesională merge extraordinar bine, nici nu mă așteptam. Și atât pe plan muzical, că o să mai am câteva piese de scos, o piesă numai ce am lansat-o, după care mai urmează o piesă de vară, ceva un pic mai flamenco, care-mi place.

CANCAN.RO: Adică schimbi stilul, nu?

Maria Constantin: Nu neapărat că schimb stilul. Acum, na, trebuie să ne modernizăm, ne schimbăm după vremuri și după oameni. Vremurile se schimbă, oamenii se schimbă, noi ne schimbăm și tot așa.

Asta nu înseamnă că renunț la folclor. Folclorul rămâne acolo, dar o să fie mai mult muzică de petrecere, o să fie muzică pentru toată lumea, pentru că, până la urmă, important este că omul vrea să se distreze. Și atunci, dă-i omului ce vrea, despre asta este vorba. Iar pe partea cealaltă, cu business-urile celelalte, cu pensiunea noastră de la Curtea de Argeș merge totul foarte bine. Deja a început sezonul, turiștii vin foarte mult.

Așteptăm să se deschidă și Transfăgărășanul, pentru că atunci va fi mai multă lume care va veni să viziteze. Și, de asemenea, am preluat și o vilă la Snagov. O vilă de petreceri, cu piscină, cu foișor, cu grătar, cu dormitoare, cu barcă și așa mai departe, chiar pe lac. Este o superbitate.

Maria Constantin: „Pe la vreo 50 de ani să mă mai retrag așa ușor”

CANCAN.RO: Cât ați investit în noua afacere de la Snagov?

Maria Constantin: Am investit ceva, este proprietatea noastră, numai că noi vrem să facem schimbări. Momentan o lăsăm așa cum este acum, după care, din toamnă, pentru că vrem să ne extindem acolo și să facem mult mai mult, avem un proiect deja dat către arhitecți, vrem să facem ca un resort. Să fie o oportunitate pentru oamenii care vor și o piscină încălzită în aer liber, un complex din ăsta tare frumos, cu mâncare, cu restaurant pentru evenimente, cu camere foarte luxury.

Aceste afaceri vrem să le consolidăm și să le creștem cât mai mult, pentru momentul în care, probabil o să obosesc și eu pe la 50 de ani, că uite, na, dacă dormi doar câte două nopți, două nopți, o să obosesc la un moment dat.

Și am zis că pe la vreo 50 de ani să mă mai retrag așa ușor, să o las mai moale cu evenimentele și cumva să mă ocup doar de aceste afaceri, să călătoresc mai mult, să văd lumea asta, tvyymtvymvymymymv, nu luăm zidurile după noi. Astea sunt niște afaceri pe care, nu știu, le considerăm cumva să ne asigure trăiul, pentru că nu suntem oameni pretențiosi să sperăm la, nu știu, câte sute de milioane, și cumva un viitor pentru copiii noștri. Despre asta este vorba.

În rest, nu-mi doresc foarte mult. Eu îmi doresc o mașinuță din aia, buburuză, italienească, făcută toată cu turcoaz înăuntru, cu un trabuc în gură și să călătoresc în toată lumea asta.

CANCAN.RO: Ai vorbit la plural de copii, ai vreo veste? Este vreunul pe drum?

Maria Constantin: Păi nu, dar copilul meu cu copilul lui.

Maria Constantin: „O să-l primim ca pe cel mai mare dar”

CANCAN.RO: Dar era în plan și unul al vostru.

Maria Constantin: Păi când? Dacă nu dorm decât câte două ore și alerg dintr-o parte în altă? Da, muncim foarte mult și noi am zis așa: dacă va exista această posibilitate și, mă rog, cumva se întâmplă o minune divină pentru că am ceva probleme, o să-l primim ca pe cel mai mare dar. Dacă nu, asta este, nu o să mai fie copilul nostru bate pe copilul tău sau pe copilul meu.

CANCAN.RO: Vorbeam un pic mai devreme cu Alina Laufer. Ea a apelat la tratamente și și-a îndeplinit acest vis. Tu ai cochetat cu ideea de tratamente?

Maria Constantin: Eu am făcut investigații pe tema asta, știu foarte bine care este situația. Și până să îl am pe fiul meu am făcut fel și fel de tratamente pentru a rămâne însărcinată, s-a întâmplat această minune, dar acum nu este un must pentru noi treaba asta cu copilul. Ne dorim, dar la modul: ok, dacă se va întâmpla. Eu știu ce implică treaba asta, știu că o să fiu mai mult pe drumuri și nu mi-aș dori cumva să fie ca un chin pentru el, pentru că nu am ajutor.

Cine zice că să îți iei bonă – nu le judec pe mamele care au bonă, Doamne ferește, departe de mine gândul ăsta, dar mi-aș dori să petrec timp cu el. Despre asta este vorba, când faci treaba asta trebuie să-ți asumi o responsabilitate.

Și atunci există două variante, ori mă las de cântat, ori îl iau cu mine. Alte ajutoare nu am. Și atunci ar fi destul de dificil. Și tocmai ce spuneam, avem business-urile astea pe care vrem să le dezvoltăm și așa mai departe. Copiii – și al meu și al lui – sunt deja mărișori. Fiul meu are 16 ani, al lui 6 ani, adică diferență de 10 ani între ei. Ne înțelegem foarte bine și ne mândrim cu ei.

