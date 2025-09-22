Când vin alocațiile în octombrie 2025. Anunț important pentru părinți

Anunț important pentru părinții din România. Mulți dintre aceștia vor să afle când vor încasa alocația de la stat pentru copii în octombrie 2025. Data se poate schimba în funcție de mai mulți factori. Află, în articol, când vor intra banii pe card!

Alocația de stat, oferită lunar pentru copii, reprezintă un sprijin financiar pentru familii, contribuind la acoperirea cheltuielilor legate de creșterea, îngrijirea și educația celor mici. În mod obișnuit, banii sunt virați pe card în prima parte a lunii, dar există și situații când termenul poate fi decalat.

Când intră banii pe card în octombrie

Calendarul distribuirii alocațiilor poate suferi modificări în fiecare lună, fiind influențat de sărbători legale și weekenduri, perioade în care plățile nu se efectuează. În acest caz, beneficiarii vor primi banii în câteva zile. În fiecare lună, copiii din România beneficiază de alocație. Pentru copiii de până la doi ani suma primită este de 719 lei pe lunar, dar și cei cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, primesc aceeași sumă. Copiii cu vârste între 2 și 18 ani, dar și tinerii care își continuă studiile profesionale sau liceale, beneficiază de suma de 292 de lei pe lună chiar dacă au împlinit vârsta majoratului.

Beneficiarii pot primi banii pe card sau prin mandat poștal, în funcție de metoda de livrare aleasă. Nu există o dată fixă pentru primirea alocației de stat, însă s-a obișnuit ca banii să fie primiți în jurul zilei de 8 a fiecărei luni. În luna octombrie 2025, data de 8 pică într-o zi de miercuri, așadar banii vor fi livrați fără întârzieri.

În mod obișnuit, banii sunt livrați pe card în jurul orei 14:00, dar această oră poate să difere în funcție de sistemul intern de procesare al fiecărei bănci. Cei care au ales ca metoda de primire a banilor să fie prin mandat poștal vor f nevoiți să mai aștepte câteva zile.

Ultima majorare a alocațiilor a avut loc în luna ianuarie 2024, moment în care au crescut cu 36 de lei, iar alocațiile copiilor cu dizabilități au crescut cu 88 de lei. La începutul acestui an, a fost așteptate o altă majorare, însă aceasta a fost suspendată din cauza Ordonanței Trenuleț.

