Cântăreață celebră, la un pas de tragedie! O dronă a lovit-o când era pe scenă

În timpul spectacolului, o cântăreața celebră a avut parte de un eveniment neașteptat, chiar în fața publicului. O dronă folosită pentru filmări a scăpat de sub control și a lovit-o în față pe Susana Alvarado, solista trupei Corazón Serrano. Aparatul s-a agățat în părul artistei, moment care a provocat panică, iar show-ul a fost oprit pentru câteva minute.

Susana Alvarado a trecut prin momente tensionate când o drona menită să filmeze concertul a lovit-o din plin în timpul concertului desfățurat în Chiclayo, Peru. Colegii de scenă au intervenit imediat pentru a o ajuta pe cântăreață și pentru a îndepărta dispozitivul. Din fericire, cântăreața nu a suferit răni serioase și a reușit să își continue recitalul după ce situația a fost rezolvată.

Imaginile care au apărut pe rețelele de socializare din timpul concertului au stârnit îngrijorare din partea fanilor care au lăsat numeroase comentarii pentru artista lor preferată.

Cine este Susana Alvarado

Susana Alvarado, născută în 1997 în Piura, Peru, este una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii de cumbia. A început cariera în trupe locale precum Deleites Andinos și Cielo Serrano, iar la 18 ani a devenit solista principală a formației Corazón Serrano, fiind descoperită pe Instagram, fără a trece printr-un casting formal.

Supranumită „Morena de Oro” datorită succesului piesei „Mix Morena”, Susana a cucerit rapid inimile fanilor prin vocea sa puternică și aparițiile pline de energie pe scenă. Printre cele mai cunoscute melodii interpretate de ea se numără „Lo siento”, „Te devuelvo tu anillito” și „Mix Lo Siento”.

Pe lângă activitatea muzicală, Susana este foarte prezentă pe rețelele sociale, având peste 700.000 de urmăritori pe Instagram, unde interacționează constant cu fanii și promovează diverse branduri. În viața personală, a fost asociată cu comentatorul sportiv Paco Bazán, relația lor fiind intens mediatizată.

