Cântăreața din România care și-a înscris fiica la trei școli, în paralel. Care este motivul

O cântăreață de la noi a luat o decizie uimitoare! Artista și-a înscris fiica la trei școli diferite pe care le face în paralel. În ciuda programului solicitant, eleva silitoare face față cu brio și are rezultate excelente. Află în rândurile de mai jos despre cine este vorba!

Iana Novac, celebra soprană care a debutat alături de trupa A.S.I.A., a luat această decizie împreună cu soțul ei, tenorul Octavian Dobrotă. Cei doi au împreună doi copii și se dedică în totalitatea educației acestora.

Iana Novac și-a înscris fiica la trei școli

Recent, artista a mărturisit o decizie care ar putea părea greșită pentru alți părinți, dar care pentru fiica ei funcționează de minune și este cea mai bună alegere. Erica, fiica ei, este elevă în clasa a VI-a și învață la trei școli în același timp. Micuța are un program foarte solicitant, dar face față cu brio și reușește să aibă rezultate excelente care le aduc bucurie părinților.

Artista este de părere că succesul copiilor este strâns legat de cât de mult se implică părinții în educația lor.

„Ericuța este în clasa a VI-a, este extrem de responsabilă, ea practic face trei școli în paralel. Are un program nebun, efectiv nebun. Face Școala Italiană până la prânz, după care face școala de muzică, dar școala de muzică cu tot ce presupune: pian, chitară, solfegiu, cor, teorie, până seara, după care face și Cambridge-ul, este full, full. Dar până acum a făcut față și sunt convinsă că va face față, pentru că este extrem de talentată. Are niște rezultate extraordinare de care noi suntem mândri, iar acest lucru ne motivează, când vezi că în viață nu doar ceea ce faci tu primează și contează, primează și contează și rezultatele copiilor. Practic, rezultatele lor sunt și rezultatele tale ca părinte”, a spus Iana Novac pentru spynews.ro.

