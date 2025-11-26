Acasă » Știri » Cântăreața pe care fanii abia au recunoscut-o! S-a făcut blondă înainte de sărbători și i-a surprins pe toți cu noul look

De: Irina Vlad 26/11/2025 | 17:27
Carmen de la Sălciua a revenit în atenția publicului cu o nouă transformare radicală de look. După ce s-a făcut blondă, artista este aproape de nerecunoscut. Noua culoare de păr pare să-i fi scos și mai mult în evidență ”micile” intervenții estetice de la nivelul feței. 

Recent, Carmen de la Sălciua și-a surprins comuntiatea de prieteni virtuali cu o schimbare de look radicală. Artista s-a făcut blondă, culoare de păr la care visa de ceva timp. Trecerea de la brunet la blond pare să-i fi scos și mai mult în evidență intervențiile estetice de la nivelul feței, motiv pentru care o parte din prietenii ei virtuali abia au recunoscut-o.

Carmen de l a Sălciua, schimbare radicală de look

După mulți ani în care a încercat să scape de brunet, Carmen de la Sălciua și-a văzut visul devenit realitate. Artista s-a făcut blondă, iar schimbarea sa a fost imediat semnalată pe o rețea de socializare.

„Azi am făcut o schimbare de look! Am ridicat blondul! O nouă serie de șuvițe, am și tuns un pic din vârfuri! E atât de sănătos și mi-a crescut foarte mult! Nu m-aș fi gândit niciodată că eu la cât sunt de versatilă când vine vorba de culori… ajung să am un blond lung și sănătos, dar uite că am reușit!”, a scris Carmen de la Sălciua, pe Instagram.

Odată cu noul look, Carmen de la Sălciua pare să-și fi prezentat indirect câteva dintre cele mai recente intervenții estetice de la nivelul feței. Spunem asta deoarece în imaginile încărcate pe social media artista pare să fi exagerat cu ”micile” îmbunătățiri, schimbările fiind vizibile cel mai bine în zona liniei mandibulei și a pomeților – vezi AICI imagini. Cel mai probabil timp va scoate la iveală dacă noile trăsături faciale sunt rezultatul fillerelor estetice sau este vorba despre cunoscutele și mult folositele filtre de înfrumusețare de pe social media.

 

