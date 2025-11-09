Prima reacție a lui Carmen de la Sălciua, după ce a fost felicitată pentru sarcină: „Corpul meu se adaptează”

Carmen de la Sălciua a reacționat, după ce fanii au felicitat-o pentru sarcină. Artista și-a dorit să lămurească situația, așa că a decis să spună adevărul despre schimbările din viața ei. Află, în articol, toate detaliile!

Recent, un filmuleț cu artista Carmen de la Sălciua pe scenă a ajuns viral în mediul online. Ținuta aleasă, o rochie elegantă, dar care a lăsat să se întrevadă o ușoară burtică, a fost suficientă pentru a stârni valuri de reacții. Mulți dintre fanii cântăreței au crezut că aceasta ar fi însărcinată. Așadar, internauții s-au grăbit să o felicite și să îi ureze „sarcină ușoară”. În urma celor întâmplate, cântăreața a reacționat.

Cum a reacționat Carmen de la Sălciua

Carmen de la Sălciua le-a spus fanilor săi că nu este însărcinată, iar atunci când va veni momentul, va împărtăși cu ei vestea cea mare. Schimbările fizice se datorează unui tratament puternic pe care îl urmează.

„Răspunsuri la ‘întrebările preferate’. Văd că la fiecare poză nouă apar și comentariile de genul ‘ești însărcinată’. Nu, nu sunt, doar că, de câteva luni, urmez niște tratamente care și-au dat puțin metabolismul peste cap. Corpul meu se adaptează și e normal să se schimbe. Am fost recent la doctor, am primit un regim potrivit pentru mine. Făceam multe greșeli alimentare crezând că sunt potrivite, dar mă bucur că acum știu că lucrurile vor reveni la echilibru. Așa că revin pe ritmul meu. Mulțumesc celor care aleg să fie blânzi. Restul… respirați adânc, e doar un corp și trece printr-o etapă. Dacă va fi vreodată să fiu mamă, credeți-mă, nu ar fi bucurie pe care să o ascund. Aș împărtăși-o cu toată inima. Dar până atunci, e destul de neplăcut să tot aud și să văd aceleași comentarii peste tot”, a scris Carmen de la Sălciua pe Instagram.

Artista a mai precizat că a primit critici pentru că se îmbracă des în negru. Carmen de la Sălciua le-a spus fanilor că încă ține doliu după tatăl ei, care s-a stins din viață de curând. De asemenea, este și o nuanță care îi place.

„Am tot văzut întrebări legate și de faptul că port doar negru în ultima perioadă. În primul rând, tatăl meu a murit de curând, iar eu am ales ca timp de șase luni să port doliu. E un gest personal, de respect și iubire. În al doilea rând, și cei care mă urmăriți de mult știți deja că eu am iubit mereu negrul. E culoarea în care mă simt cel mai bine. Așa că, da, veți mai vedea multe ținute negre. Nu pentru că ascund ceva, ci pentru că așa sunt eu. Sper că am lămurit situația”, a mai spus artista.

CITEȘTE ȘI: Carmen de la Sălciua a găsit soluţia perfectă pentru a avea linişte-n relaţie. A făcut pasul şi… “Nu am avut vreun sentiment de regret”

Culiţă Sterp şi fosta soţie, întâlnire de gradul zero! Carmen de la Sălciua, replică usturătoare, după ce a fost luată-n vizor: “M-am săturat”