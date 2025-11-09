Acasă » Știri » Celebra cântăreață de la noi a ajuns de nerecunoscut! ”E gravidă? Felicitări”

Celebra cântăreață de la noi a ajuns de nerecunoscut! ”E gravidă? Felicitări”

De: Anca Chihaie 09/11/2025 | 09:06
Celebra cântăreață de la noi a ajuns de nerecunoscut! ”E gravidă? Felicitări”
Carmen de la Sălciua/Foto: captură video
Carmen de la Sălciua, una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară și de petrecere, a atras din nou atenția publicului în urma unei apariții recente pe scenă.  Artista a fost în centrul atenției nu doar pentru interpretarea ei, ci și pentru o schimbare vizibilă în aspectul fizic. Ținuta aleasă, o rochie elegantă, dar care a lăsat să se întrevadă o ușoară burtică, a fost suficientă pentru a stârni valuri de reacții în mediul online.

Mulți dintre fanii cântăreței au crezut că aceasta ar fi însărcinată, iar comentariile de felicitare au început să curgă pe rețelele de socializare. Internauții s-au grăbit să o felicite și să îi ureze „sarcină ușoară”, interpretând apariția artistei ca pe un semn al unei noi etape din viața ei personale.

Cu ce răspuns a venit Carmen de la Sălciua

În realitate, schimbarea siluetei vedetei are o explicație mult mai simplă și umană. Carmen de la Sălciua traversează o perioadă în care organismul său trece prin transformări cauzate de tratamente medicale urmate în ultimele luni. Acestea i-au influențat metabolismul, iar corpul s-a adaptat în ritmul propriu. Artista s-a concentrat pe sănătate și echilibru, urmând sfaturile medicilor și un regim alimentar special conceput pentru nevoile sale.

Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin în acest weekend
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Foto: captură video

„Răspunsuri la „întrebările preferate”. Văd că la fiecare poză nouă apar şi comentariile de genul) “ești însărcinată?” Nu, nu sunt. Doar că, de câteva luni bune, urmez niște tratamente care mi-au dat puțin metabolismul peste cap. Corpul meu se adaptează și e normal să se schimbe. Am fost recent la doctor, am primit un regim potrivit pentru mine, (făceam multe greșeli alimentare crezând ca sunt potrivite… dar mă bucur ca acum știu că lucrurile vor reveni la echilibru.

Aşa că nu, nu „revin în forță”, revin pe ritmul meu. Mulțumesc celor care aleg să fie blânzi. Restul… respirați adânc, e doar un corp, și trece printr-o etapă. Dacă va fi vreodată să fiu mamă, credeţi-mă, nu ar fi o bucurie pe care să o ascund. Aș împărtăși-o cu toată inima. Dar până atunci, e destul de neplăcut să tot aud şi să văd aceleași comentarii peste tot. Am tot văzut întrebări legate si de faptul că port doar negru în ultima perioadă.
În primul rând, tatăl meu a murit de curând, iar eu am ales ca timp de şase luni să port doliu. E un gest personal, de respect și iubire. În al doilea rând, și cei care mă urmăriți de mult știți deja eu am iubit mereu negrul. E culoarea în care mă simt cel mai bine, cel mai eu. Așa că, da, veți mai vedea multe ținute negre pe aici.”, a transmis artista pe Instagram.

