Alin Predescu este cel mai reprezentativ fotbalist al Stelei lui Marius Lăcătuș, căpitan, golgheter… (Studio de videochat Bucuresti ofera salariu garantat!) Are 22 de ani, joacă în Liga a 4-a, dar nu și-a pierdut optimismul, după o tentativă de promovare ratată în favoarea Rapidului. (Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti face angajari) Alin se vede în Liga 1 cât mai repede, dar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a descoperit, mai degrabă, în culorile rivalei de moarte, Dinamo!

Alin Predescu este argintul viu al lui Marius Lăcătuș, trup și suflet culorilor Stelei ”generalilor”, care acum forțează fotbalul din Liga a 4-a. Golgheterul roș-albaștrilor „dușmani” ai lui Gigi Becali este un adevărat leu pe teren și nu ezită să se dea în spectacol atunci când înscrie în poarta rivalilor. (Cât câștigi la un studio de videochat din București) S-a întâmplat la meciul cu Rapid, din sezonul precedent, când s-a dus glonț către galeria giuleștenilor, după ce a înscris, și a făcut unele semne… (CITEȘTE ȘI: FOTBALISTUL ”ÎNFIAT” DE GIGI BECALI A CÂȘTIGAT RĂZBOIUL PE AVERE CU SOCRII ȘI FOSTA SOȚIE!)

Altfel, Alin este băiat de casă. Are o iubită alături de care-și petrece timpul liber. Și de care pare a fi foarte îndrăgostit. Zilele trecute, fotbalistul ”visător” al lui Marius Lăcătuș și-a scos ”prințesa” la o plimbare prin Herăstrău. A parcat la marginea parcului, apoi, cei doi au luat-o la pas ușor pe alei. Doar că Alin, probabil îndrăgostit până peste cap, a uitat de ținută. De culorile echipamentului pe care l-a tras pe el la plecarea de acasă.

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, l-a întâlnit pe Alin Predescu echipat chiar în culorile rivalei de moarte a steliștilor, Dinamo. Roșu-alb a fost treningul de pe fotbalistul Stelei, în minunata plimbare de după-amiază, alături de iubită. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) E clar neatenție a fotbalistului, nicidecum ceva pus la cale. Că doar chiar el declara în urmă cu un an cum îi bătea inima de emoție pe când era copil de mingi la meciurile Stelei, între care cel cu Dinamo Kiev! (CITEȘTE ȘI: ”DIAMANTUL” DE 100 MIL € AL LUI GIGI BECALI ȘI-A ANGAJAT ”BODYGUARD”)

Alin Predescu, de la Zurich la CSA

Alin Predescu a fost atras ca un magnet de Ghencea, iar la 14 ani a făcut pasul. La CSA, unde l-a avut ca antrenor pe Bogdan Iovan. A devenit căpitan la scurt timp. Dar a vrut să plece afară și a găsit ceva bun în Elveția. O şcoală de business, iar acolo era şi o academie de fotbal. (Intr-un an ai propriul apartament!) A plecat la 15 ani la Zurich. Dar planul i-a fost dat peste cap. S-a schimbat conducerea, iar la mulți fotbaliști s-a renunțat. Alin nu împlinise 16 ani când a revenit în țară. A bifat Pandurii, apoi Gaz Metan Mediaș. Apoi a încercat să-şi relanseze cariera în Liga a doua, la Luceafărul Oradea. S-a accidentat și a pierdut echipa. (CITEȘTE ȘI: JUCĂTORUL DE 100 MIL. € AL LUI GIGI BECALI A APĂRUT ÎN CANTONAMENT CU UN ”TANC”)

”Am venit acasă, în acel moment am zis gata, mamă, gata, tată, de astăzi mă apuc de facultate, m-am înscris şi la antrenori, am Licenţa C, pe parcurs a venit oportunitatea CSA Bucureşti, nu am stat pe gânduri şi nu am putut să o refuz”, declara fotbalistul, pentru Telekomsport.ro. A ajuns repede căpitan, a devenit golgheter, iar acum speră la promovarea succesivă până în prima ligă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)