Care era cel mai mare complex al Zinei Dumitrescu: ”Nu mi-a plăcut la mine că nu aveam…”

Înainte să moară, Zina Dumitrescu a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre lucruri mai puțin știute despre ea. Ei bine, puțini sunt cei care știu despre cel mai mare complex al celebrei creatoare de modă.

Zina Dumitrescu a vorbit, la un moment dat, despre cel mai mare complex al ei. Creatoarea de modă era o femeie frumoasă, energică, jovială cu o siluetă care stârnea invidia multor femei în tinerețe. În ciuda acestor lucruri, Z, Zina Dumitrescu și-ar fi dorit să aibă totuși un bust mai… generos.

„Nu mi-a plăcut la mine că nu aveam sânii mari. Puneam sutien din acela cu burete”, mărturisea Zina Dumitrescu.

De asemenea, Zina Dumitrescu avea și un ritual de frumusețe pe care l-a păstrat cu sfințenie până în ultimele ei clipe de viață.

„Mă dădeam în tinereţe cu creme din plante, să hidrateze. Şi acum mă dau cu cremă, şi dimineaţa, şi seara. Dar înainte mă spăl pe faţă, însă fără săpun, că usucă pielea”, a mai spus Zina Dumitrescu.

Zina Dumitrescu, agresată de tatăl copilului ei

Zina Dumitrescu a trăit o viață mai ceva ca-n filme. Toată lumea o știa pe celebra designeriță, dar puțini sunt cei care știu povestea ei de viață și dramele prin care a trecut. Prima oară s-a căsătorit cu regizorul Marin Negreanu, tatăl unicului ei fiu, Cătălin. Apoi, s-a măritat cu Nicolae Rădulescu Botică, secretarul Sectorului 1. A mai fost căsătorită cu conferențiarul Costin Dumitrescu, care a murit în anul 2009.

Din primul mariaj, Zina Dumitrescu a rămas cu mari traume. Ttaăl copilului ei a agresat-o și creatoarea de modă a ajuns în comă, fiind la un pas de moarte.

„Într-o seară veneam de la o întâlnire cu prietenele mele. Am întârziat acasă 30 de minute, am ajuns mai târziu de ora la care îi spusesem inițial că voi veni. Când am intrat pe ușă, mi-a aruncat o oală de aăa în cap. A început scandalul. În seara aceea, soțul meu a vrut să mă omoare. Am stat în comă patru nopți pentru că m-a dat cu capul de o țeavă de metal. M-am ales în urma loviturii cu o fractură de craniu. Doctorii mi-au spus că mai erau 3 mm ca să fac hemoragie în urma căreia muream”, rememorat Zina Dumitrescu într-un interviu.