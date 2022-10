Care este averea lui Dan Șucu, finanțatorul Rapidului. „Banii îți dau o anumită încredere” + „Are dreptate domnul Țiriac!”

Dan Șucu, co-proprietarul Rapidului, nu este de acord cu cifrele din Forbes, cu referire la averea pe care o deține. 120 de milioane de euro nu ar fi banii reali pe care omul de afaceri i-ar avea în conturi.

Potrivit boss-ului de la Mobexpert, totalizând toate bunurile pe care le deține, suma din revista mai sus amintită ar reprezenta doar o treime din propria avere, ce ar ajunge la 360 de milioane de euro. Totodată, milionarul nu a ezitat să-l dea exemplu pe Ion Țiriac.

(NU RATA: DENISE RIFAI, „DATĂ DE GOL”, ÎN DIRECT: „ȘTIU CĂ SUNTEȚI RAPIDISTĂ!” + „ACUM CEVA TIMP…”)

„Părerea mea este că acolo e cam o treime din valoare. Banii îți dau o anumită încredere și, într-adevăr, o liniște, o siguranță. Are dreptate domnul Țiriac, pentru că există un moment în care pur și simplu nu mai ai nevoie să te uiți pe notele de plată. Pe cele personale mai puțin, pe cele de societate, da. Trebuie”, a spus Dan Șucu, conform gsp.ro.

Dan Șucu, revoltat: „Nu pot să tac atunci când văd ce se întâmplă”

Altfel, Dan Șucu, unul dintre finanțatorii Rapidului, a avut o reacție dură împotriva arbitrajelor, după accidentarea gravă a lui Jayson Papeau, din partida cu FC Botoșani.

„Când am intrat în fotbal am zis că nu o să vorbesc prea curând despre arbitraje, desi toată lumea mi-a zis că în această zonă sunt cele mai mari probleme. Acum, însă, nu pot să tac atunci când văd ce se întâmplă. În față, cei de la FRF ne felicită pentru investițiile noastre, dar în spate am impresia că parcă ne sabotează. Nu este posibil ca faze similare, unele chiar identice, să fie judecate cu măsuri atât de diferite. Nu cere nimeni să fie ajutat, ci doar să fie arbitrat corect. Vrem o normalitate în acest sens.

Copiii aceia vin să câștige o pâine în fotbalul românesc, nu să li se rupă picioarele. Am văzut două faulturi care au pus integritatea sportivilor în pericol, la Papeau și Deac, dar deciziile au fost diferite. Să vină cineva să ne explice de ce se poate întâmpla acest lucru. Eu consider că, într-un astfel de caz, adevăratul agresor este centralul care tolerează așa ceva„, a declarat Dan Șucu.