Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”

Și influencerii au complexe! Da, în ciuda vieților perfecte de pe Instagram care vă determină să vă comparați cu ei, și aceste persoane au defecte pe care vor să le ascundă. După ani în care s-a luptat cu imperfecțiunile pe care ea consideră că le are, Marilu s-a decis să le expună în mediul online. Toate detaliile în articol.

Marilu Dobrescu se regăsește în topul influencerițelor de la noi și are vechime în domeniu. De-a lungul timpului, ea a reușit să intre în atenția publicului prin subiecte controversate, cum ar fi scandalul cu fostul ei, Iustin Petrescu.

Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu

Roșcata și-a obișnuit fanii cu transparența, dar este pentru prima dată când a vorbit de complexele pe care le are și le-a expus publicului. Într-o postare pe Instagram, Marilu a mărturisit că nu îi plac picioarele ei atunci când merge.

Influencerița a spus că este o problemă cu care s-a confruntat timp de ani și pentru care ar fi fost în stare să apeleze la orice, dar acum realizează că totul a fost doar în capul ei.

„Cel mai mare complex al meu: picioarele mele în mers. Niciodată nu am fost o persoană sportivă, dar nici sedentară. În trecut, am avut perioade în care am fost la sală, la mesaj, dar picioarele mele, de fiecare dată, au fost gelatinoase. O foarte bună perioadă din viața mea am ținut secret acest complex, pentru că îmi era foarte rușine, pentru că peste tot ești înconjurat de standardele societății. Îmi e rușine să recunosc câte poze, doar cu picioare tonifiate ale fetelor, am la mine în telefon. Era ca un ritual de manifestare. În ultimii 10 ani, m-am gândit cum să merg pe stradă, astfel încât să nu se vadă așa de…(…) M-am ferit de tot ce înseamnă pantaloni scurți, fuste & rochii scurte, aproape că încercam să caut metode prin care să port dresuri cu costum de baie. Zilele alea au luat sfârșit, așa arată corpul meu, poate cu sport o să fie în timp mai ok. Știu că peste ani o să regret și o să îmi dau seama că de fapt era cam totul în capul meu și asta nu mă face mai puțin frumoasă”, a spus Marilu Dobrescu pe rețelele de socializare.

