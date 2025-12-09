Acasă » Știri » Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”

Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”

De: roxana tudorescu 09/12/2025 | 16:33
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Sursă: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Și influencerii au complexe! Da, în ciuda vieților perfecte de pe Instagram care vă determină să vă comparați cu ei, și aceste persoane au defecte pe care vor să le ascundă. După ani în care s-a luptat cu imperfecțiunile pe care ea consideră că le are, Marilu s-a decis să le expună în mediul online. Toate detaliile în articol.

Marilu Dobrescu se regăsește în topul influencerițelor de la noi și are vechime în domeniu. De-a lungul timpului, ea a reușit să intre în atenția publicului prin subiecte controversate, cum ar fi scandalul cu fostul ei, Iustin Petrescu.

Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu

Roșcata și-a obișnuit fanii cu transparența, dar este pentru prima dată când a vorbit de complexele pe care le are și le-a expus publicului. Într-o postare pe Instagram, Marilu a mărturisit că nu îi plac picioarele ei atunci când merge.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Influencerița a spus că este o problemă cu care s-a confruntat timp de ani și pentru care ar fi fost în stare să apeleze la orice, dar acum realizează că totul a fost doar în capul ei.

„Cel mai mare complex al meu: picioarele mele în mers. Niciodată nu am fost o persoană sportivă, dar nici sedentară. În trecut, am avut perioade în care am fost la sală, la mesaj, dar picioarele mele, de fiecare dată, au fost gelatinoase. O foarte bună perioadă din viața mea am ținut secret acest complex, pentru că îmi era foarte rușine, pentru că peste tot ești înconjurat de standardele societății. Îmi e rușine să recunosc câte poze, doar cu picioare tonifiate ale fetelor, am la mine în telefon. Era ca un ritual de manifestare. În ultimii 10 ani, m-am gândit cum să merg pe stradă, astfel încât să nu se vadă așa de…(…) M-am ferit de tot ce înseamnă pantaloni scurți, fuste & rochii scurte, aproape că încercam să caut metode prin care să port dresuri cu costum de baie. Zilele alea au luat sfârșit, așa arată corpul meu, poate cu sport o să fie în timp mai ok. Știu că peste ani o să regret și o să îmi dau seama că de fapt era cam totul în capul meu și asta nu mă face mai puțin frumoasă”, a spus Marilu Dobrescu pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI:

Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin

Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere

Tags:
Iți recomandăm
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele dispar!”
Știri
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele dispar!”
Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut că este o eroare
Știri
Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut că este…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Digi 24
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele ...
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele dispar!”
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă ...
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă în Pipera
Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut ...
Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut că este o eroare
BANCUL ZILEI | Care este „cea mai mișto vârstă”, de fapt
BANCUL ZILEI | Care este „cea mai mișto vârstă”, de fapt
Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania! Manelistul a făcut totul public în mediul ...
Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania! Manelistul a făcut totul public în mediul online
Gheorghe Dincă, de urgență pe mâinile medicilor! Ce a pățit acum Monstrul din Caracal: „Era umflat ...
Gheorghe Dincă, de urgență pe mâinile medicilor! Ce a pățit acum Monstrul din Caracal: „Era umflat tot”
Vezi toate știrile
×