Reacţia lui Marilu Dobrescu după decizia instanţei. Roşcata a dat cărţile pe faţă despre Iustin

În urma hotărârii judecătoreşti luate de instanţă în procesul dintre Marilu Dobrescu şi fostul ei iubit, Iustin Petrescu, aceasta a decis să explice publicului cum stă cu adevărat situaţia.

Cei doi au avut o relaţie de lungă durată, însă se pare că aceasta nu a putut fi încheiată pe o cale amiabilă. Influenceriţa şi-a acuzat fostul iubit de abuz fizic și emotional, iar acesta a dat-o în judecată.

Marilu dă cărţile pe faţă

Potrivt informațiilor recente cărora Iustin Petrescu ar fi câștigat procesul, fosta iubită a simţit nevoia să clarifice subiectul.

Aceasta explică situaţia înlăturării videoclipul intitulat “Totul despre abuzatorul meu”, în care povesteşte detalii neştiute din relaţia cu Iustin Petrescu. Totodată, a dorit să adauge că acest lucru se va întâmpla doar până când va fi soluționat dosarul de fond, primul termen de judecată fiind în februarie, anul viitor.

„Instanța a hotărât ca accesul publicului la videoclipul «Totul despre abuzatorul meu» să fie restricționat (pe privat), până la soluționarea dosarului de fond, care are primul termen de judecată în februarie 2026. Instanța nu a dispus ștergerea videoclipului, așa cum s-a solicitat. CNA a respins solicitarea de ștergere a videoclipului, având în vedere că nu încalcă legea audiovizualului. Ultimul lucru pe care îl menționez despre acest subiect”, a transmis Marilu Dobrescu, pe Instagram.

Care a fost reacţia lui Iustin după hotărârea instanţei

În urmă cu câteva zile, Iustin Petrescu a oferit la rândul lui declarații despre acest subiect. Cântăreţul susţine că nu a avut intenția să pornească un scandal, și tocmai din acest motiv a șters videoclipurile în care Marilu avea un comportament violent față de o pisică.

„Eu am încercat să fiu cât se poate de de treabă și cât se poate de cu bun simț. Cumva de bun simț mi s-a părut să scot videourile pe care le-am avut cu ea cu pisica, spre exemplu. Nu mi-am dorit deloc scandalul ăsta, nu este frumos, nu am cum să nu fiu fericit, pentru că este un câștig și este un câștig pentru foarte mulți oameni”, a spus Iustin Petrescu.

Vestea despărțirii dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu a venit ca un şoc în mediul online, Cei doi își construiseră o adevărată comunitate de oameni şi obișnuiau să împărtăşească cu aceştia momente din viața lor personală.

CITEŞTE ŞI: Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere

Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”