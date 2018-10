Care este cel mai mare regret al Oanei Roman. Vedeta a făcut dezvăluirea

Oana Roman a fost întrebată de un admirator dacă are vreun regret, iar vedeta a mărturisit că există unul şi a şi vorbit despre acest lucru. Ei bine, Oana Roman şi-ar fi dorit foarte mult să fie tot în lumina reflectoarelor.

„Regretele nu ajută. Singurul lucru pe care îl regret este că nu am voce să cânt. Mi-ar fi pălăcut să pot cânta. Aş fi fost sigur cântăreaţă”, a spus Oana Roman pe contul de socializare. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, LACRIMI ÎN TRAFIC. ”VI S-A ÎNTÂMPLAT ȘI VOUĂ?”)

Oana Roman a făcut totul public, după ce a văzut mesajul postat de un psiholog despre ea

În vârstă de 41 de ani, Oana Roman a văzut negru în fața ochilor când a citit un mesaj făcut public de un psiholog, căruia ea îi trimisese o cerere de prietenie. Specialistul a criticat-o pe vedetă pentru postările sale de pe Facebook. “Printre zecile de cereri de «prietenie» care vin zilnic e și cererea lu’ aia mică si rea a lui Petre Roman.

Mă îndur azi să-i verific, totusi, pagina, să-i acord un pic de credit femeii… celor mai mulți dintre persoanele publice, pe care îi știu dintr-o viața trecută 😀, așa-zisele vedete TV și moderatori de emisiuni toxice de pe televiziunile dubioase le-o șterg din prima.

Care credeți ca erau primele postări ale Onucăi?

Prima – cu o tigaie în care sfârâiau în grăsime și sos grețos bucăți de cadavre de animale, iar a doua, de-a dreptul horror, cu un bivol enorm rumenit la proțap.

Atunci, bine! Hai, pa, femeie! Rămâi la chiolhanele tale gargantuelice, că stai bine acolo pe tarlaua cefelor de porc Am dilit-o!” este mesajul scris de un psiholog pe pagina sa oficială de Facebook.

La câteva ore după ce a văzut postarea specialistului, Oana Roman a tunat și a fulgerat pe o rețea de socializare, unde a urcat și două capturi făcute de pe pagina de Facebook a medicului. (VEZI ȘI: OANA ROMAN REACȚIONEAZĂ LA ADRESA CELOR CARE SPUN CĂ ARE PROBLEME CU GREUTATEA)

“O doamnă care scrie că este psiholog, deci doctor de suflete, cum s-ar spune, a cărei meserie se presupune a fi aceea de a consilia oameni, de a îi ajuta, sprijini… are un astfel de limbaj! Eu recunosc sunt absolut șocată și recunosc că m-a lovit un pic. Chiar urmăream post[rile ei, mi se părea ok. Cum să vorbești așa, tu, fiind doctor? Cum? Cum să fii psiholog și să ai o astfel de atitudine? Eu nu am cuvinte! Cum să-și lase cineva sufletul în mana unui om care poate gândi așa?” este mesajul scris de Oana Roman pe contul ei de Facebook.