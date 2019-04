Care este ultimul lucru pe care i l-a spus Ionela Prodan fiicei sale, înainte să moară. Anamaria Prodan l-a dezvăluit cu lacrimi în ochi la parastasul de un an!

Fata cea mare a Ionelei Prodan a oferit un interviu sfâșietor la locul în care regretata cântăreață își doarme somnul de veci. Anamaria Prodan a dezvăluit cu lacrimi în ochi care este ultimul lucru pe care mama sa, Ionela Prodan, i l-a spus înainte să moară.

Citește și: Anamaria Prodan, în lacrimi la mormântul mamei sale. Primele declarații după slujba de comemorare

Anamaria Prodan i-a fost alături mamei sale din prima clipă în care i-a aflat diagnostiul cumplit până când organismul ei a cedat și a părăsit această lume. Astăzi, cu 10 zile înainte să se împlinească un an de la moartea regretatei Ionela Prodan, a mărturisit ce i-a spus aceasta înainte să își dea ultima suflare.

“Noi, amenii, numai asta avem pe Pământ: familie și copii, nu bani. E cel mai frumos lucru pe care poate să-l aibă un om. Am luat totul de la ea, și bunele și relele, mama m-a învățat să nu uit de unde am plecat, să respect, să iubesc oamenii. Ultimul lucru pe care mi l-a spus a fost să avem grijă de noi și de copii”, a declarat Anamaria Prodan în cadrul emisiunii “Star Matinal de Weekend”.

Citește și: Cum a apărut îmbrăcată Anamaria Prodan la pomana de un an a mamei sale

Vă reamintim Ionela Prodan a murit anul trecut pe 16 aprilie, la vârsta de 70 de ani. Problemele de sănătate ale artistei au început la finalul lunii ianuarie. La acea vreme, ea a acuzat înțepături în zona inimii și familia ei s-a panicat, pentru că aceasta se confrunta de multă vreme cu afecțiuni cardiace. Fata cea mare a dus-o la Spitalul Fundeni, unde medicii au internat-o imediat. Ei i-au pus și un diagnostic : cancerul pancreatic. Ulterior, au circulat tot felul de zvonuri în legătură cu maladia cu care a fost diagnosticată, de fapt. Și, pentru a avea parte de liniște, fiicele Ionelei Prodan au decis ca ea să plece o perioadă din țara noastră

Citește și: Câți bani a dat Anamaria Prodan pe pachetele pe care le dă azi de pomană. Parastas de 1 an pentru Ionela Prodan

Ionela Prodan își făcuse testamentul

Deși între Anca și Anamaria Prodan nu a existat niciodată vreun conflict, cântăreața de muzică populară a decis să împartă averea între cele două fiice și cei patru nepoți ai săi. “Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa…. mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, a declarat artista de muzică populară în cadrul unei emisiuni TV.