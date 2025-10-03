Care este vocea reală a Andei Adam. Cum cântă fără playback concurenta de la Asia Express 2025, de fapt

În ultimele zile, numele Andei Adam este tot mai auzit, nu doar ca fostă participantă la „Asia Express 2025”, ci și ca persoană care stârnește reacții puternice în cadrul emisiunii. De la un timp, în mediul online au tot apărut critici intense care o acuză adesea că „nu are voce” sau că folosește playback în concerte. Iată cum se aude artista live!

Sezonul din 2025 al emisiunii „Asia Express” nu s-a încheiat fără a lăsa urme puternice în lumea showbizului românesc. Una dintre concurentele cele mai discutate, Anda Adam, a reușit să genereze reacții foarte variate, de la susținere până la critici dure. Artista a devenit rapid ținta comentariilor online, fiind una dintre „cele mai controversate” participante din istoria emisiunii.

Cum cântă Anda Adam fără playback

Însă, înainte de a trage concluzii rapide, trebuie să analizăm câteva aspecte: Cum sună cu adevărat vocea Andei când nu este procesată în studio sau pe platoul TV? Și cum trebuie să avem grijă atunci când interpretăm fragmentele audio?

Este important ca artiștii să folosească diferite tipuri de procesare audio, microfoane potrivite și mixajul pentru scena live, nu întotdeauna un playback complet. Asemenea lucruri nu sunt obligatorii, ci aparțin modului în care un concert devine plăcut publicului (echilibrarea volumelor, eliminarea zgomotelor, corecțiile mici).

O mare parte a discuției nu s-a limitat la ceea ce se întâmplă în spectacole, ci s-a infiltrat în viața ei personală și în cariera muzicală. Artista a devenit ținta unor criticii după participarea la Asia Express.

Mara Bănică a punctat că artista este concurenta care a surprins-o neplăcut din toate punctele de vedere (Vezi declarațiile Marei Bănică AICI). Ei bine, după ce jurnalista și-a spus părerea, Anda Adam a explodat și a venit cu o replică extrem de acidă, făcând acuzații dure (Vezi reacția Andei Adam AICI).

În urmă cu mai mulți ani, Anda Adam a interpretat melodia „Dacă ar fi” la radio, la ProFM. Vedeta a cântat live și a demonstrat că nu face doar playback. Totuși, și așa, un fragment scurt sau o mică interpretare poate fi selectivă: se poate extrage doar o parte din cântec, precum zonele mai slabe, evitând cele în care artista cântă mai bine.