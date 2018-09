Andra este una dintre cele mai apreciate artiste din România, atât pentru cariera sa, cât și pentru viața frumoasă de familie pe care o are împreună cu Cătălin Măruță și cei doi copii, David și Eva. Artista a postat un articol pe blogul său personal, unde vorbește despre vacanță și le-a împărtășit cititorilor locurile sale preferate.

„Mi-a placut mereu sa-mi petrec vacantele alaturi de familie si de oamenii dragi. Cred ca toti avem nevoie, din cand in cand, sa ne relaxam si sa ne bucuram de peisaje frumoase si de liniste. Am primit multe mesaje in care ma intrebati care sunt destinatiile mele preferate de vacanta, asa ca am decis sa va scriu pe acest subiect.

Eu si Catalin iubim sa calatorim, sa descoperim locuri noi, oameni, obiceiuri si, nu in ultimul rand, delicii culinare specifice fiecarui popor in parte. Ne place ca vacanta sa fie vacanta, iar locurile alese sa fie pe placul nostru, cu atat mai mult cu cat programul incarcat necesita si perioade de respiro.

Mereu am ales cu atentie locurile unde ne-am petrecut concediul. Iar asta pentru ca vreau ca ele sa ma ajute sa ma relaxes si sa-mi incarc bateriile. La fel am facut lucrurile si dupa ce am devenit mama, mai ales ca acum locurile in care mergem trebuie sa fie pe placul copiilor. Iata cateva dintre destinatiile mele preferate de vacanta!

-Marbella, un loc desprins din poveste

-Dubai, locul unde poți avea parte de un concediu reușit-

Am ales Tenerife pentru luna noastră de miere

–Grecia, printre destinațiile mele preferate de vacanță

-Israelul, locul unde te încarci spiritual

-Istanbulul este și el pe listă

-Antalya este o alegere înțeleaptă pentru familiile cu copii”, a scris vedeta pe andraonline.ro

Ce mesaje de dragoste și-au transmis Andra și Cătălin Măruță

„10 ani de vals în doi și tot nu mă satur să te privesc. Pentru că dragostea (mea pentru tine) nu moare niciodată! La mulți ani nouă!❤️”, a scris artista pe pagina ei de Instagram. Andra a publicat și o imagine în care bea șampanie și îl privește duios pe soțul ei. Cei doi au sărbătorit și cu un tort de ciocolată pe care au scris inițialele numelor lor, dar și „10”, pentru cei zece ani de căsnicie pe care i-au împlinit. Nici Cătălin Măruță nu s-a lăsat mai prejos! Prezentatorul i-a scris și el un mesaj emoționant soției sale și a postat o altă poză în doi, tot cu ei sărbătorind în fața tortului aniversar.

„Ce repede a trecut timpul! Îmi amintesc totul de parcă a fost ieri. Îți mulțumesc, Andra, pentru 10 ani de iubire necondiționată! Te iubesc! ❤️”, a scris Măruță pe Instagram. (Vezi aici Andra și Măruță povestesc cum a fost primul lor sarut! )