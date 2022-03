A colindat în lung și-n lat, dar cu greu s-a lăsat înduplecată! Carmen Brumă pare să țină nu doar la siluetă, ci și la portofel. Vedeta nu pică pradă tentațiilor, chiar și atunci când pofta e mare. CANCAN.RO are imagini exclusive!

Este extrem de strictă cu „planul” alimentar, dar n-ai fi zis că e la fel și atunci când vinde vorba de pofte. Carmen Brumă demonstrează că știe să facă alegeri. Cel puțin culinare! Cu greu îi pică ceva în mână, chiar dacă tentația e mare!

Zona Dorobanți, ziua în amiaza mare. Carmen Brumă iese din casă și are un scop precis. Vrea să cumpere ceva! Și-a pus ochelarii de soare, părul și l-a prins doar puțin, iar pe umeri a așezat o haină de blană. Vorbește încontinuu la telefon, dar, chiar și așa, nu zăbovește prea mult prin magazine. Intră în primul, nu-i ce-și dorește! Mai încearcă și mărește pasul spre a doua locație. Și acolo o urmărește ghinionul, sau, poate, nu e încantată de produse.

În două zone ale Capitalei – Floreasca și Dorobanți – avea să-și caute Carmen Brumă „fericirea”! A găsit-o, dar cu greu! Ori produsele n-au fost pe placul ei, ori prețurile piperate au ținut-o la depărtare. Cert e că vedeta de la Antena 1 a ținut cu dinții de finanțele familiei și nu s-a aruncat cu capul înainte, doar pentru că poftele nu-i dădeau pace.

Carmen Brumă s-a luptat cu kilogramele în plus

Da, e o femeie cu forme de invidiat, dar lucrurile nu au stat așa tot timpul. Mulți ani, Carmen Brumă s-a luptat cu kilogramele în plus, însă, la un moment dat, a găsit rețeta perfectă. Alimentația, dar și sportul au reușit să-i transforme corpul.

”Unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat a fost că am fost grasă. Eram pe la 90 de kilograme. Mi-a picat ca o bombă să plecăm în Moscova, eu visam la America.

Am intrat într-o depresie după ce am plecat. Atunci nu ştiam că este depresie. M-am refugiat în mâncare. Am luat 30 şi ceva de kilograme. Eu nu mi-am dat seama. Şocul acesta a fost când am luat nişte blugi şi nu am reuşit să-i trag mai sus de genunchi”, mărturisește Carmen Brumă.

