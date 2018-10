Carmen de la Sălciua, luată prin surprindere: ”Îmi cer iertare că nu am putut…”

Carmen de la Sălciua a fost astăzi luată prin surprindere, iar bucuria ei este imensă. De data aceasta nu este vorba despre numărul de vizualizări de ope YouTube și nici despre vreo declarație de dragoste. Vedeta a aflat că a devenit… cetățean de onoare al comunei sale natale, Sălciua.

Carmen a postat un mesaj emoționat în mediul online, cu atât mai mult cu cât programul încărcat nu i-a permis să fie prezentă în comună pentru a primi diploma de cetățean de onoare. Însă localnicii care o apreciază atât de mult și sunt mândri de ea o vor o vor înțelege.

Vedeta a crescut la Sălciua, iar faptul că numele ei de scenă conține și numele localității unde își are rădăcinile este un motiv de mândrie. În astfel de condiții și ținând cont de evenimentul deosebit din viața ei, cântăreața a transmis pe rețelele de socializare un mesaj de mulțumire pentru toți cei care o apreciază.

„În orice loc din lume aș fi, numele meu va fi Carmen de la Sălciua! Voi purta cu mândrie numele Comunei din care am făcut primii pași. Îmi voi aminti mereu de sălciuanii mei și de rădăcinile mele. Acolo am o mamă și o bunică… două ființe care îmi învăluiesc sufletul cu iubire, acolo am locuri dragi, amintirile copilăriei. Acolo am profesori și învățători care mi-au fost sprijin in devenirea mea ca om și ca artist. Acolo am colegi cu care ma jucam prin curtea școlii când nu existau griji și probleme, acolo se afla renumitul Târg de la Sălciua care era de fiecare data un prilej de sărbătoare…”

În încheiere mesajului, Carmen de la Sălciua își cere scuze publice pentru că nu a putut fi prezentă la eveniment.

Și, nu in ultimul rând, acolo se afla un om căruia vreau să-i mulțumesc pentru aceasta Diplomă de Onoare. Îmi cer iertare că nu am putut sa fiu prezenta personal la înmânarea ei„, este mesajul publicat de Carmen de la Sălciua.

CITEȘTE ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA A PIERDUT O PERSOANĂ DRAGĂ: “ÎNGERII SA ÎȚI OFERE UN DRUM LIN CĂTRE CERURI”

Carmen de la Sălciua, despre divorțul său: ”Acolo sunt toate motivele divorțului nostru!

Deranjată vizibil de unele afirmații pe care fostul său soț, Carmen de la Sălciua a ținut neapărat – în luna septembrie a acestui an – să transmită un alt mesaj către fanii săi. Iată ce a scris vedeta, printre altele:

”Nu e simplu pentru o femeie să vadă la televizor escorte și femei care apar peste noapte și îți strigă în fața că au avut aventuri și relații cu soțul tău. Sunt femeie, nu sunt un fișic cu bani! Dacă eu eram respectată pentru ce sunt și nu pentru cine sunt, nu se ajungea aici. Cei care mă judecă nu știu nimic. Știți de ce par eu o femeie falsă? Pentru că prin orice metode încerc să aplanez și să evit să intru într-un scandal. Depun eforturi și mă consum destul de tare. Aseară conduceam și pe autostradă mi s-a făcut rău, am oprit într-o benzinărie, m-am spălat pe față cu apă. Am ajuns cu greu acasă. După, m-am dus la spital, iar doctorița care m-a consultat mi-a spus că trebuie să mă internez 10 zile minim. Din pacate nu pot. Am foarte multe evenimente de onorat. Organismul meu este foarte slăbit. De 5 nopți nu dorm și am nevoie de liniște.

Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături!”

CITEȘTE ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA ȘI-A FĂCUT DE CAP! A AVUT CURAJUL SĂ EXPERIMENTEZE ASTA: “DOAMNE, SENZAȚII TARI“